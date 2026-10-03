México vs Estados Unidos partido FINALIZADO: Minuto a minuto del Tri de Rafael Márquez

México y Estados Unidos se enfrentan en un nuevo capítulo de su rivalidad, con el Tri de Rafael Márquez en busca de su primera victoria ante el conjunto de las Barras y las Estrellas. (Foto: Especial GH)

La Selección Mexicana sufrió su primera derrota en la era de Rafael Márquez al caer 3-0 ante Estados Unidos en Glendale; el Tri sigue sin ganar después de sus primeros tres partidos con el nuevo técnico.

La Selección Mexicana sufrió su primer gran golpe en la era de Rafael Márquez. El Tricolor fue derrotado 3-0 por Estados Unidos este sábado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y continúa sin conocer la victoria después de tres partidos bajo el mando del nuevo entrenador.

Julian Hall abrió el marcador al minuto 27, Cavan Sullivan amplió la ventaja al 63′ y Malik Tillman sentenció el encuentro al 85′. La noche se complicó todavía más para México con la expulsión de Mateo Chávez durante la segunda mitad.

Después de los empates frente a Colombia y Perú, el equipo de Márquez ahora registra dos empates y una derrota, precisamente ante su máximo rival de Concacaf.

A continuación puedes consultar cómo se vivió el México vs Estados Unidos minuto a minuto, con los goles, jugadas, cambios, tarjetas y los momentos más importantes del encuentro.

MARCADOR 2T: MÉXICO 0 - 3 ESTADOS UNIDOS

Hace 1 hora | 3 Oct · 09:01 PM MST MIN 90 El árbitro no agregó más tiempo y pitó el final del juego; México cae 4-0 ante Estado Unidos

Hace 1 hora | 3 Oct · 08:58 PM MST MIN 88 Justin Ellis se pierde el cuarto gol; tras una gran jugada estadounidense en contragolpe, el disparo fue débil y a las manos de Rangel

Hace 1 hora | 3 Oct · 08:55 PM MST MIN 84 ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Tillman aprovecha un error de Campillo en la defensa y anota el 3-0.

Hace 1 hora | 3 Oct · 08:51 PM MST MIN 81 DOBLE CAMBIO DE MÉXICO Salen Erik Lira y Roberto Alvarado; entran Obed Vargas y Everardo López

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:44 PM MST MIN 75 Freeman saca disparo peligroso desde fuera del área y pasa por un lado del arco mexicano

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:42 PM MST MIN 72 CAMBIO MEXICANO Sale Santiago Giménez y entra Armando "Hormiga" González

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:39 PM MST MIN 66 Mateo Chávez sale expulsado; luego de cometer falta, comete agresión al dar una cachetada a un oponente

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:37 PM MST MIN 65 DOBLE CAMBIO DE MÉXICO Salen Orbelín Pineda y Santiago Sandoval; entran Álvaro Fidalgo e Isaías Violante

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:34 PM MST MIN 64 ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Error de Rangel propicia el 2-0 de Estados Unidos. El arquero mexicano muchos metros adelantado del arco, sale mal y le regala el balón a Cavan Sullivan que saca disparo "kilométrico" hasta las redes

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:31 PM MST MIN 62 Nueva falta a favor de México, amonestación para Tyler Adams

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:29 PM MST MIN 60 Se marca posición adelantada de Santiago Sandoval (México)

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:28 PM MST MIN 58 Luis Chávez cobra tiro libre, el balón se lo encuentra Alvarado que saca disparo potente que envía a tiro de esquina el arquero estadounidense

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:27 PM MST MIN 57 Falta a favor de México; Freeman le hace una zancadilla a Orbelín Pineda

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:26 PM MST MIN 56 México desperdicia jugada a balón parado; Alvarado pone un centro pasado que se escapa fuera de la cancha

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:25 PM MST MIN 56 Tiro libre para México

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:24 PM MST MIN 55 Dramático cobro de tiro libre de Estados Unidos; la defensa mexicana deja picar el esférico y Rangel de manera milagrosa atrapa el balón

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:23 PM MST MIN 54 Vásquez derriba a Hall y el árbitro señala tiro libre para los Estados Unidos

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:20 PM MST MIN 50 Falta de Richards sobre Giménez

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:18 PM MST MIN 49 Estados Unidos busca el segundo; una serie de triangulaciones en terreno mexicano termina con un balón que se escapa tras un centro venenoso en el área chica

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:16 PM MST MIN 46 DOBLE CAMBIO DE MÉXICO Salen Jesús Gallardo y Luis Romo; entran Mateo Chávez y Luis Chávez

Hace 2 horas | 3 Oct · 08:15 PM MST MIN 46 Inicia la segunda parte

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:58 PM MST MIN 45+2 Termina la primera parte

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:56 PM MST MIN 45 Se añadirán dos minutos mas

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:54 PM MST MIN 43 ¡NOOOO! Giménez perdona otra vez y falla con la portería sola

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:52 PM MST MIN 42 Tiro libre para Estados Unidos por falta contra Freeman

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:51 PM MST MIN 41 Se marca una nueva posición adelantada de Giménez

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:51 PM MST MIN 40 Se marca fuera de lugar de Estados Unidos

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:45 PM MST MIN 35 Luis Romo se lleva tarjeta amarilla tras derribar a Tillman

Hace 2 horas | 3 Oct · 07:45 PM MST MIN 35 Vásquez dispara al arco pero la defensa estadounidense tapa el trayecto del balón

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:44 PM MST MIN 34 Corner para México

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:44 PM MST MIN 33 México prepara tiro libre

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:43 PM MST MIN 32 Falta de Reyna (Estados Unidos) contra Santiago Giménez; parecía para tarjeta pero el árbitro se guardó la tarjeta

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:40 PM MST MIN 28 Estados Unidos toma la ventaja 1-0. Reyna a gran velocidad entra al área mexicana, dispara al arco, Rangel logró desviar, pero Julian Hall se encontró el balón con el arco abierto y no perdonó

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:33 PM MST MIN 22 ¡Qué jugada! Santiago Giménez había robado el balón, sacó disparo desviado, pero se levantó la bandera por posición adelantada

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:32 PM MST MIN 21 México pierde el balón en la salida, pero Rangel recupera el balón tras un rebote

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:29 PM MST MIN 19 Falta sobre Santiago Sandoval en media cancha durante contragolpe mexicano

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:28 PM MST MIN 18 El árbitro habla con Romo y Trusty por jalones en el área

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:28 PM MST MIN 18 Nuevo corner para Estados Unidos

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:27 PM MST MIN 16 Tiro de esquina para Estados Unidos

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:27 PM MST MIN 15 Falta ofensiva de Luis Romo contra Trusty en área estadounidense

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:23 PM MST MIN 12 Se levanta la bandera por posición adelantada de Orbelín Pineda

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:22 PM MST MIN 11 Luis Romo revienta el balón desde fuera del área

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:14 PM MST MIN 04 Santiago Giménez se pierde el primer gol del juego. El delantero recibió muy buen pase de Alvarado contra el portero y se traba sin sacar disparo al arco

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:11 PM MST MIN 00 México pone en movimiento el balón

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:04 PM MST SE ENTONAN LOS HIMNOS Los himnos nacionales de México y Estados Unidos se entonan en el State Farm Stadium de Phoenix.

Hace 3 horas | 3 Oct · 07:01 PM MST ¡A LA CANCHA! México y Estados Unidos saltan al terreno de juego.

Hace 4 horas | 3 Oct · 06:40 PM MST XI titular de Estados Unidos

Hace 4 horas | 3 Oct · 06:25 PM MST XI TITULAR DE MÉXICO

Hace 5 horas | 3 Oct · 05:37 PM MST Los incondicionales empiezan a llegar al estadio

Hace 5 horas | 3 Oct · 04:57 PM MST Posible XI de México Raúl Rangel - Portero

Johan Vásquez - Defensa Central

Israel Reyes - Defensa Central

Jesús Gallardo - Lateral Izquierdo

Jorge Sánchez - Lateral Derecho

Erik Lira - Centrocampista

Luis Romo- Medio

Álvaro Fidalgo - Medio

Hirving Lozano - Extremo Izquierdo

Roberto Alvarado - Extremo Derecho

Santiago Giménez - Delantero