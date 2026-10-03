México vs Estados Unidos partido FINALIZADO: Minuto a minuto del Tri de Rafael Márquez
La Selección Mexicana sufrió su primera derrota en la era de Rafael Márquez al caer 3-0 ante Estados Unidos en Glendale; el Tri sigue sin ganar después de sus primeros tres partidos con el nuevo técnico.
La Selección Mexicana sufrió su primer gran golpe en la era de Rafael Márquez. El Tricolor fue derrotado 3-0 por Estados Unidos este sábado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y continúa sin conocer la victoria después de tres partidos bajo el mando del nuevo entrenador.
Julian Hall abrió el marcador al minuto 27, Cavan Sullivan amplió la ventaja al 63′ y Malik Tillman sentenció el encuentro al 85′. La noche se complicó todavía más para México con la expulsión de Mateo Chávez durante la segunda mitad.
Después de los empates frente a Colombia y Perú, el equipo de Márquez ahora registra dos empates y una derrota, precisamente ante su máximo rival de Concacaf.
A continuación puedes consultar cómo se vivió el México vs Estados Unidos minuto a minuto, con los goles, jugadas, cambios, tarjetas y los momentos más importantes del encuentro.
MARCADOR 2T: MÉXICO 0 - 3 ESTADOS UNIDOS
MIN 90
El árbitro no agregó más tiempo y pitó el final del juego; México cae 4-0 ante Estado Unidos
MIN 88
Justin Ellis se pierde el cuarto gol; tras una gran jugada estadounidense en contragolpe, el disparo fue débil y a las manos de Rangel
MIN 84
¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Tillman aprovecha un error de Campillo en la defensa y anota el 3-0.
MIN 81
DOBLE CAMBIO DE MÉXICO
Salen Erik Lira y Roberto Alvarado; entran Obed Vargas y Everardo López
MIN 75
Freeman saca disparo peligroso desde fuera del área y pasa por un lado del arco mexicano
MIN 72
CAMBIO MEXICANO
Sale Santiago Giménez y entra Armando "Hormiga" González
MIN 66
Mateo Chávez sale expulsado; luego de cometer falta, comete agresión al dar una cachetada a un oponente
MIN 65
DOBLE CAMBIO DE MÉXICO
Salen Orbelín Pineda y Santiago Sandoval; entran Álvaro Fidalgo e Isaías Violante
MIN 64
¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Error de Rangel propicia el 2-0 de Estados Unidos. El arquero mexicano muchos metros adelantado del arco, sale mal y le regala el balón a Cavan Sullivan que saca disparo "kilométrico" hasta las redes
MIN 62
Nueva falta a favor de México, amonestación para Tyler Adams
MIN 60
Se marca posición adelantada de Santiago Sandoval (México)
MIN 58
Luis Chávez cobra tiro libre, el balón se lo encuentra Alvarado que saca disparo potente que envía a tiro de esquina el arquero estadounidense
MIN 57
Falta a favor de México; Freeman le hace una zancadilla a Orbelín Pineda
MIN 56
México desperdicia jugada a balón parado; Alvarado pone un centro pasado que se escapa fuera de la cancha
MIN 56
Tiro libre para México
MIN 55
Dramático cobro de tiro libre de Estados Unidos; la defensa mexicana deja picar el esférico y Rangel de manera milagrosa atrapa el balón
MIN 54
Vásquez derriba a Hall y el árbitro señala tiro libre para los Estados Unidos
MIN 50
Falta de Richards sobre Giménez
MIN 49
Estados Unidos busca el segundo; una serie de triangulaciones en terreno mexicano termina con un balón que se escapa tras un centro venenoso en el área chica
MIN 46
DOBLE CAMBIO DE MÉXICO
Salen Jesús Gallardo y Luis Romo; entran Mateo Chávez y Luis Chávez
MIN 46
Inicia la segunda parte
MIN 45+2
Termina la primera parte
MIN 45
Se añadirán dos minutos mas
MIN 43
¡NOOOO! Giménez perdona otra vez y falla con la portería sola
MIN 42
Tiro libre para Estados Unidos por falta contra Freeman
MIN 41
Se marca una nueva posición adelantada de Giménez
MIN 40
Se marca fuera de lugar de Estados Unidos
MIN 35
Luis Romo se lleva tarjeta amarilla tras derribar a Tillman
MIN 35
Vásquez dispara al arco pero la defensa estadounidense tapa el trayecto del balón
MIN 34
Corner para México
MIN 33
México prepara tiro libre
MIN 32
Falta de Reyna (Estados Unidos) contra Santiago Giménez; parecía para tarjeta pero el árbitro se guardó la tarjeta
MIN 28
Estados Unidos toma la ventaja 1-0. Reyna a gran velocidad entra al área mexicana, dispara al arco, Rangel logró desviar, pero Julian Hall se encontró el balón con el arco abierto y no perdonó
MIN 22
¡Qué jugada! Santiago Giménez había robado el balón, sacó disparo desviado, pero se levantó la bandera por posición adelantada
MIN 21
México pierde el balón en la salida, pero Rangel recupera el balón tras un rebote
MIN 19
Falta sobre Santiago Sandoval en media cancha durante contragolpe mexicano
MIN 18
El árbitro habla con Romo y Trusty por jalones en el área
MIN 18
Nuevo corner para Estados Unidos
MIN 16
Tiro de esquina para Estados Unidos
MIN 15
Falta ofensiva de Luis Romo contra Trusty en área estadounidense
MIN 12
Se levanta la bandera por posición adelantada de Orbelín Pineda
MIN 11
Luis Romo revienta el balón desde fuera del área
MIN 04
Santiago Giménez se pierde el primer gol del juego. El delantero recibió muy buen pase de Alvarado contra el portero y se traba sin sacar disparo al arco
MIN 00
México pone en movimiento el balón
SE ENTONAN LOS HIMNOS
Los himnos nacionales de México y Estados Unidos se entonan en el State Farm Stadium de Phoenix.
¡A LA CANCHA!
México y Estados Unidos saltan al terreno de juego.
XI titular de Estados Unidos
Los incondicionales empiezan a llegar al estadio
Posible XI de México
Raúl Rangel - Portero
Johan Vásquez - Defensa Central
Israel Reyes - Defensa Central
Jesús Gallardo - Lateral Izquierdo
Jorge Sánchez - Lateral Derecho
Erik Lira - Centrocampista
Luis Romo- Medio
Álvaro Fidalgo - Medio
Hirving Lozano - Extremo Izquierdo
Roberto Alvarado - Extremo Derecho
Santiago Giménez - Delantero