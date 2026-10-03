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México vs Estados Unidos partido FINALIZADO: Minuto a minuto del Tri de Rafael Márquez

La Selección Mexicana sufrió su primera derrota en la era de Rafael Márquez al caer 3-0 ante Estados Unidos en Glendale; el Tri sigue sin ganar después de sus primeros tres partidos con el nuevo técnico.

México vs Estados Unidos partido FINALIZADO: Minuto a minuto del Tri de Rafael Márquez

México y Estados Unidos se enfrentan en un nuevo capítulo de su rivalidad, con el Tri de Rafael Márquez en busca de su primera victoria ante el conjunto de las Barras y las Estrellas. (Foto: Especial GH)

La Selección Mexicana sufrió su primer gran golpe en la era de Rafael Márquez. El Tricolor fue derrotado 3-0 por Estados Unidos este sábado en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, y continúa sin conocer la victoria después de tres partidos bajo el mando del nuevo entrenador.

Julian Hall abrió el marcador al minuto 27, Cavan Sullivan amplió la ventaja al 63′ y Malik Tillman sentenció el encuentro al 85′. La noche se complicó todavía más para México con la expulsión de Mateo Chávez durante la segunda mitad.

Después de los empates frente a Colombia y Perú, el equipo de Márquez ahora registra dos empates y una derrota, precisamente ante su máximo rival de Concacaf.

A continuación puedes consultar cómo se vivió el México vs Estados Unidos minuto a minuto, con los goles, jugadas, cambios, tarjetas y los momentos más importantes del encuentro.

MARCADOR 2T: MÉXICO 0 - 3 ESTADOS UNIDOS

MIN 90

El árbitro no agregó más tiempo y pitó el final del juego; México cae 4-0 ante Estado Unidos

MIN 88

Justin Ellis se pierde el cuarto gol; tras una gran jugada estadounidense en contragolpe, el disparo fue débil y a las manos de Rangel

MIN 84

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Tillman aprovecha un error de Campillo en la defensa y anota el 3-0.

MIN 81

DOBLE CAMBIO DE MÉXICO

Salen Erik Lira y Roberto Alvarado; entran Obed Vargas y Everardo López

MIN 75

Freeman saca disparo peligroso desde fuera del área y pasa por un lado del arco mexicano

MIN 72

CAMBIO MEXICANO

Sale Santiago Giménez y entra Armando "Hormiga" González

MIN 66

Mateo Chávez sale expulsado; luego de cometer falta, comete agresión al dar una cachetada a un oponente

MIN 65

DOBLE CAMBIO DE MÉXICO

Salen Orbelín Pineda y Santiago Sandoval; entran Álvaro Fidalgo e Isaías Violante

MIN 64

¡GOL DE ESTADOS UNIDOS! Error de Rangel propicia el 2-0 de Estados Unidos. El arquero mexicano muchos metros adelantado del arco, sale mal y le regala el balón a Cavan Sullivan que saca disparo "kilométrico" hasta las redes

MIN 62

Nueva falta a favor de México, amonestación para Tyler Adams

MIN 60

Se marca posición adelantada de Santiago Sandoval (México)

MIN 58

Luis Chávez cobra tiro libre, el balón se lo encuentra Alvarado que saca disparo potente que envía a tiro de esquina el arquero estadounidense

MIN 57

Falta a favor de México; Freeman le hace una zancadilla a Orbelín Pineda

MIN 56

México desperdicia jugada a balón parado; Alvarado pone un centro pasado que se escapa fuera de la cancha

MIN 56

Tiro libre para México

MIN 55

Dramático cobro de tiro libre de Estados Unidos; la defensa mexicana deja picar el esférico y Rangel de manera milagrosa atrapa el balón

MIN 54

Vásquez derriba a Hall y el árbitro señala tiro libre para los Estados Unidos

MIN 50

Falta de Richards sobre Giménez

MIN 49

Estados Unidos busca el segundo; una serie de triangulaciones en terreno mexicano termina con un balón que se escapa tras un centro venenoso en el área chica

MIN 46

DOBLE CAMBIO DE MÉXICO

Salen Jesús Gallardo y Luis Romo; entran Mateo Chávez y Luis Chávez

MIN 46

Inicia la segunda parte

MIN 45+2

Termina la primera parte

MIN 45

Se añadirán dos minutos mas

MIN 43

¡NOOOO! Giménez perdona otra vez y falla con la portería sola

MIN 42

Tiro libre para Estados Unidos por falta contra Freeman

MIN 41

Se marca una nueva posición adelantada de Giménez

MIN 40

Se marca fuera de lugar de Estados Unidos

MIN 35

Luis Romo se lleva tarjeta amarilla tras derribar a Tillman

MIN 35

Vásquez dispara al arco pero la defensa estadounidense tapa el trayecto del balón

MIN 34

Corner para México

MIN 33

México prepara tiro libre

MIN 32

Falta de Reyna (Estados Unidos) contra Santiago Giménez; parecía para tarjeta pero el árbitro se guardó la tarjeta

MIN 28

Estados Unidos toma la ventaja 1-0. Reyna a gran velocidad entra al área mexicana, dispara al arco, Rangel logró desviar, pero Julian Hall se encontró el balón con el arco abierto y no perdonó

MIN 22

¡Qué jugada! Santiago Giménez había robado el balón, sacó disparo desviado, pero se levantó la bandera por posición adelantada

MIN 21

México pierde el balón en la salida, pero Rangel recupera el balón tras un rebote

MIN 19

Falta sobre Santiago Sandoval en media cancha durante contragolpe mexicano

MIN 18

El árbitro habla con Romo y Trusty por jalones en el área

MIN 18

Nuevo corner para Estados Unidos

MIN 16

Tiro de esquina para Estados Unidos

MIN 15

Falta ofensiva de Luis Romo contra Trusty en área estadounidense

MIN 12

Se levanta la bandera por posición adelantada de Orbelín Pineda

MIN 11

Luis Romo revienta el balón desde fuera del área

MIN 04

Santiago Giménez se pierde el primer gol del juego. El delantero recibió muy buen pase de Alvarado contra el portero y se traba sin sacar disparo al arco

MIN 00

México pone en movimiento el balón

SE ENTONAN LOS HIMNOS

Los himnos nacionales de México y Estados Unidos se entonan en el State Farm Stadium de Phoenix.

¡A LA CANCHA!

México y Estados Unidos saltan al terreno de juego.

XI titular de Estados Unidos

XI TITULAR DE MÉXICO

Los incondicionales empiezan a llegar al estadio

Posible XI de México

Raúl Rangel - Portero
Johan Vásquez - Defensa Central
Israel Reyes - Defensa Central
Jesús Gallardo - Lateral Izquierdo
Jorge Sánchez - Lateral Derecho
Erik Lira - Centrocampista
Luis Romo- Medio
Álvaro Fidalgo - Medio
Hirving Lozano - Extremo Izquierdo
Roberto Alvarado - Extremo Derecho
Santiago Giménez - Delantero

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