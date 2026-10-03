Dodgers castiga a Braves con tres jonrones y da primer paso rumbo al tricampeonato

Teoscar Hernández y Kyle Tucker conectaron cuadrangulares en la victoria de los Dodgers en el Juego 1 de la Serie Divisional frente a los Bravos de Atlanta en Dodger Stadium. (Foto: X @dodgers)

El Braves vs Dodgers abrió la Serie Divisional con poder de Los Ángeles: Teoscar Hernández, Kyle Tucker y Max Muncy se volaron la barda para respaldar una dominante apertura de Tarik Skubal.

Los Dodgers de Los Ángeles comenzaron con el pie derecho su camino en busca de un histórico tricampeonato de la Serie Mundial, al derrotar 5-3 a los Braves de Atlanta este sábado en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

En una tarde con temperatura de 100 grados Fahrenheit en el Dodger Stadium, el protagonista desde la lomita fue Tarik Skubal, quien dominó durante seis entradas, mientras que la ofensiva angelina respondió con tres cuadrangulares para colocar la serie 1-0 a favor de los actuales bicampeones.

Teoscar Hernández rompe el cero con enorme cuadrangular

Atlanta apostó por Dylan Dodd para abrir el encuentro y la estrategia funcionó durante tres entradas. El zurdo mantuvo sin carreras a una de las ofensivas más peligrosas de Grandes Ligas antes de abandonar el juego.

La historia cambió en la cuarta entrada.

Con Freddie Freeman en circulación, Teoscar Hernández castigó al relevista Victor Mederos con un cuadrangular de dos carreras que puso adelante 2-0 a Dodgers. El batazo viajó alrededor de 430 pies hacia el jardín izquierdo.

Atlanta respondió en la sexta entrada con un jonrón solitario de Sean Murphy ante Skubal para acercarse 2-1, pero Los Ángeles contestó inmediatamente.

Kyle Tucker y Max Muncy sentencian a Braves

En la parte baja de la sexta, Kyle Tucker encontró a Teoscar Hernández en circulación y conectó un cuadrangular de dos carreras ante AJ Smith-Shawver para ampliar la diferencia a 4-1.

Dos bateadores después apareció Max Muncy, quien también mandó la pelota fuera del parque para poner el 5-1.

El tablazo tuvo además un significado especial para Muncy, quien llegó a 17 jonrones en postemporada, la mayor cantidad en la historia de los Dodgers.

Tarik Skubal domina en su debut de Playoffs con Dodgers

Mientras los batazos aparecían, Tarik Skubal se encargó de apagar a la ofensiva de Atlanta.

El zurdo trabajó seis entradas, permitió únicamente dos hits y una carrera, otorgó dos bases por bolas y recetó siete ponches. Después de permitir un sencillo de Drake Baldwin al inicio del encuentro, retiró a 15 bateadores consecutivos antes del cuadrangular de Murphy en la sexta.

Skubal se llevó la victoria, mientras que Mederos cargó con la derrota.

Braves amenaza en la novena entrada

Los Dodgers parecían tener controlado el encuentro, pero Atlanta todavía puso algo de drama en el último episodio.

Ronald Acuña Jr. abrió la novena con sencillo y posteriormente Ozzie Albies conectó un cuadrangular de dos carreras ante Tanner Scott para reducir la diferencia a 5-3.

Scott consiguió dos outs antes de entregar la pelota a Evan Phillips, quien caminó a Mauricio Dubón y permitió que la potencial carrera del empate llegara al plato.

Phillips terminó con la amenaza al provocar que Austin Riley rodara hacia el campocorto para conseguir el último out y apuntarse el salvamento.

¿Cuándo es el Juego 2 de Braves vs Dodgers?

Con la victoria, Los Ángeles toma ventaja de 1-0 en una Serie Divisional que se disputa al mejor de cinco encuentros.

El Juego 2 entre Braves y Dodgers será este domingo 4 de octubre nuevamente en el Dodger Stadium. Está programado para las 5:00 de la tarde, hora de Sonora, y Los Ángeles tiene anunciado al zurdo Blake Snell como abridor.

Atlanta todavía no había confirmado a su pitcher después del Juego 1, aunque Chris Sale permanece como una posibilidad para subir a la lomita.

Los Dodgers buscan convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en conquistar tres Series Mundiales consecutivas y el primero en MLB en conseguir un tricampeonato desde los Yankees de Nueva York de 1998 a 2000.