Braves vs Dodgers: A qué hora y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie Divisional MLB 2026

Los Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers comienzan este sábado 3 de octubre su batalla por un boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. (Foto: Especial GH)

Braves vs Dodgers abre una de las Series Divisionales más atractivas de los Playoffs de MLB 2026. Te decimos a qué hora comienza, dónde verlo en México y si tendrá transmisión por TV abierta.

Los Atlanta Braves y Los Angeles Dodgers comienzan este sábado 3 de octubre su batalla por un boleto a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, en un enfrentamiento que reúne a dos de las organizaciones protagonistas de los últimos años en las Grandes Ligas.

El Juego 1 de Braves vs Dodgers se disputará en el Dodger Stadium de Los Ángeles, donde los actuales bicampeones de la Serie Mundial comenzarán su intento por conquistar un tercer título consecutivo.

Atlanta, sin embargo, ya demostró durante la temporada que puede complicar a los angelinos: los Braves ganaron cinco de los seis enfrentamientos entre ambos durante la campaña regular y los superaron 26-15 en carreras.

¿A qué hora juega Braves vs Dodgers hoy?

El Juego 1 de la Serie Divisional entre Braves y Dodgers comenzará este sábado 3 de octubre a las 1:00 de la tarde, hora local.

Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026

Sábado 3 de octubre de 2026 Hora: 2:00 PM, tiempo del centro de México

2:00 PM, tiempo del centro de México Sede: Dodger Stadium, Los Ángeles

Estos son los horarios para las distintas zonas del país:

Noroeste: 1:00 PM

1:00 PM Pacífico: 1:00 PM

1:00 PM Centro de México: 2:00 PM

2:00 PM Sureste: 3:00 PM

¿Dónde ver Braves vs Dodgers EN VIVO en México?

La Serie Divisional de la Liga Nacional tendrá cobertura en México a través de las señales de Fox Sports, mientras que la transmisión internacional del Juego 1 está asignada por MLB a FOX, FOX Deportes y FOX One.

Braves vs Dodgers | Juego 1

TV abierta: Por confirmar programación específica de Imagen Televisión

Por confirmar programación específica de TV de paga: Fox Sports / Fox Sports Premium

Streaming: FOX One

YouTube: No disponible

La cobertura de las Series Divisionales de la Liga Nacional en México contempla a Fox Sports, Fox Sports Premium y Grupo Imagen.

¿Braves vs Dodgers se transmitirá por TV abierta en México?

La cobertura de los Playoffs de MLB 2026 en México contempla transmisiones a través de Grupo Imagen, aunque hasta el momento no se ha detallado oficialmente si el Juego 1 entre Braves y Dodgers será uno de los encuentros que aparezcan en la señal abierta de Imagen Televisión.

Por ello, la opción confirmada para seguir la serie en televisión de paga es Fox Sports.

¿Quiénes son los pitchers abridores para Braves vs Dodgers?

Los Dodgers ya confirmaron al zurdo Tarik Skubal como su abridor para el primer encuentro de la Serie Divisional.

Skubal terminó la temporada regular con marca de 5-2 y efectividad de 2.61 en 10 aperturas con Los Ángeles, luego de llegar procedente de Detroit. Además, cuenta con experiencia en octubre y registra 2.04 de efectividad en seis aperturas de postemporada.

Los Braves, en cambio, todavía no habían anunciado oficialmente a su abridor. Atlanta llega con una rotación limitada después de disputar tres encuentros contra Philadelphia en la ronda de comodines.

Chris Sale no estará disponible antes del Juego 2, mientras que Grant Holmes, quien lanzó dos entradas el jueves ante los Phillies, podría encargarse de los primeros innings. Otra posibilidad es que Atlanta utilice a Brent Suter como opener y posteriormente recurra a Holmes.

¿Cómo llegan Braves y Dodgers a la Serie Divisional?

Los Dodgers avanzaron directamente a esta ronda después de terminar la temporada regular con récord de 100-62 y conquistar la División Oeste de la Liga Nacional.

Los actuales bicampeones tuvieron descanso durante la ronda de comodines y ahora comienzan su búsqueda de un tricampeonato de Serie Mundial, algo que ningún equipo consigue desde los Yankees de Nueva York de 1998, 1999 y 2000.

Atlanta tuvo un camino distinto.

Los Braves eliminaron a los Philadelphia Phillies en tres encuentros durante la Serie de Comodines. Ganaron el primero 5-3, cayeron 4-3 en el segundo y sentenciaron la eliminatoria con un triunfo 6-2 en el juego definitivo.

¿Cuándo son los próximos juegos de Braves vs Dodgers?

La Serie Divisional se disputa al mejor de cinco encuentros, por lo que el primer equipo que consiga tres victorias avanzará a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juego Fecha Sede Hora centro de México Juego 1 Sábado 3 de octubre Los Ángeles 2:00 PM Juego 2 Domingo 4 de octubre Los Ángeles 6:00 PM Juego 3 Martes 6 de octubre Atlanta 4:00 PM Juego 4* Miércoles 7 de octubre Atlanta 4:00 PM Juego 5* Viernes 9 de octubre Los Ángeles 6:00 PM

*En caso de ser necesario.

Los Braves intentarán trasladar a octubre el dominio que mostraron sobre Los Ángeles durante la temporada regular, mientras que los Dodgers comienzan en casa el camino que podría llevarlos a convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional en conquistar tres Series Mundiales consecutivas.