México busca su primer triunfo con Rafael Márquez ante Estados Unidos

La Selección Mexicana enfrenta a Estados Unidos en Arizona con la misión de conseguir su primera victoria en la era de Rafael Márquez.

Tras empatar contra Colombia y Perú en sus primeros compromisos de la Fecha FIFA, la Selección Mexicana buscará mañana su primer triunfo en la era de Rafael Márquez ante su clásico rival, Estados Unidos.

El encuentro se llevará a cabo en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde la última vez que ambos equipos se enfrentaron (abril de 2023) terminaron empatando 1-1 también en juego amistoso.

Por lo visto en los primeros dos encuentros de “El Tri” después del Mundial 2026, el once inicial podría seguir presentando modificaciones para este partido, aunque, por la calidad del rival, se espera que la alineación de México sea más parecida a la que enfrentó al conjunto cafetalero el sábado pasado.

En esa ocasión, México inició con Raúl “Tala” Rangel en el arco, Johan Vásquez e Israel Reyes como centrales, Jorge Sánchez como lateral izquierdo y Jesús Gallardo por derecha.

En el medio campo estuvieron Érick Lira, Luis Chávez y Gilberto Mora; mientras que Roberto Alvarado e Hirving Lozano acompañaron por las bandas al delantero centro Armando González.

Tampoco se descarta que puedan ver acción elementos que participaron en el duelo ante Perú, sobre todo en caso de que se confirme la supuesta lesión de Gilberto Mora, quien podría ser reemplazado por Álvaro Fidalgo o incluso Obed Vargas.

Otro elemento que podría haberse ganado su lugar como lateral izquierdo es Mateo Chávez. El defensa del AZ Alkmaar de Países Bajos ha mostrado un gran nivel en sus últimas convocatorias y pareciera ser el recambio generacional de Jesús Gallardo.

Estados Unidos, por su parte, deberá seguir apostando por sus nuevos talentos ante la ausencia de titulares como Christian Pulisic, Folarin Balogun, Weston McKennie y Ricardo Pepi; aunque con todo y eso les ha alcanzado para imponerse 4-1 a Perú y 4-2 a Chile en sus dos primeros amistosos.

PARTIDO AMISTOSO