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¿Gil Mora cambiará de equipo cuando cumpla 18?

El panorama de Gilberto Mora podría dar un giro importante cuando cumpla la mayoría de edad.

¿Gil Mora cambiará de equipo cuando cumpla 18?

Mora podría incluso ser anunciado con su nuevo equipo, pero el mercado de trasferencias no se abre hasta inicios de 2027 por lo cual, tendría que terminar el actual Apertura 2026 con Xolos. Foto: Cortesía Miseleccion

Tijuana, B.C.- El próximo 14 de octubre será un día importante en la vida y carrera de Gilberto Mora: Cumple 18 años y es elegible para transferencias internacionales.

‘La Joya’ de la selección mexicana, y de Xolos, no podía ser transferido de equipo por una regla de la FIFA que protege a menores de edad la cual está activa desde 2001 y se ha vuelto más estricta en años recientes.

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¿Qué cambia para Gilberto Mora al cumplir 18 años?

Aunque hay excepciones, como el caso de Vinicius, quien llegó a un acuerdo con el Real Madrid cuando tenía 16 años y se quedó prestado en su club de formación, el Flamengo, hasta que cumplió los 18.

‘Morita’ y su entorno han tomado otro camino. Antes del Mundial, hizo una renovación con el Club Tijuana por tres años, un movimiento más estratégico para que el club europeo que lo compre tenga que pagar los años restantes del acuerdo, más la cláusula de salida.

Mora podría ser anunciado con su nuevo equipo

De esta forma, Mora podría incluso ser anunciado con su nuevo equipo, pero el mercado de trasferencias no se abre hasta inicios de 2027 por lo cual, tendría que terminar el actual Apertura 2026 con Xolos.

Tanto Xolos como su familia lo encaminaron con una de las representantes más activas en el futbol mundial, la brasileña Rafaela Pimenta, quien ha logrado acuerdos para la carrera del noruego Erling Haaland, Santiago Giménez con tres traspasos entre Países Bajos, Italia y Portugal, así como también ayudó al mexicoamericano Obed Vargas y su agente a cerrar un trato con el Atlético de Madrid.

También cambiará su relación con las marcas

Algo más que cambiará en la carrera de ‘Gilito’ son las marcas, incluso las que aparecen en su camiseta, desde su debut en la Liga MX, Caliente como tal, no ha aparece en sus camisetas por ser un menor de edad. Una vez cumpla los 18, su cara podría ser la marca de otro tipo de giros los cuales no podía realizar.

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