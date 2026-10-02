“Diamante” Russell y René Calixto superan báscula y se medirán este sábado en Hermosillo

José Luis Russell y René Calixto dieron el peso para disputar el Campeonato NABO Norteamérica Mosca de la OMB.

Ambos peleadores encabezarán la función “Legado Sonorense” en el Gimnasio de la Unison

José Luis “Diamante” Russell (19-1, 13 KO’s) marcó 50.400 kilos, René Calixto (24-2-1, 10 KO’s) 50.800, y ambos dejaron todo listo para disputar mañana sábado el Campeonato NABO Norteamérica Mosca de la OMB en el Gimnasio de la Universidad de Sonora.

Tanto el tijuanense como el guerrerense superaron la báscula y estarán encabezando la función “Legado Sonorense” en Hermosillo, bajo la transmisión televisiva de ESPN Knockout y Box Televisa.

En esta misma velada verán acción grandes talentos sonorenses, como es el caso del hermosillense Alexis “Fuerte” González (16-0, 12 KO’s), quien se medirá al colimense León Torres (6-0, 3 KO’s) por el Campeonato Mundial Juvenil Plata Superligero del CMB.

Otra hermosillense que peleará por un cinturón es Fernanda “Chatita” Monge (3-0, 0 KO’s), misma que chocará ante la mexicalense Naylea “Niña” Gil (11-5-3, 5 KO’s) por el título Internacional Supermosca del CMB.

David “Torbellino” Sánchez (10-1, 7 KO’s) también intentará hacer valer su localía cuando se enfrente al capitalino Gustavo Romero (6-2, 1 KO) en peso Minimosca; al igual que José Luis “Shakorta” Hernández (4-0, 2 KO’s) contra el sinaloense Luis Carlos Armenta (5-1, 4 KO’s) en la división Superligero.

El hermosillense Giovanni Martínez (3-0-2, 2 KO’s) y el navojoense Ancel Arce (3-0, 2 KO’s) tendrán en juego el Campeonato Fecombox de peso Paja; mientras que la rocaportense Jaky Obeso (5-0, 3 KO’s) y la mochitense Mariela Hernández (3-1, 1 KO) disputarán el cetro Fecombox Pluma femenil.

La velada dará inicio desde las 15:00 horas y contará con 12 peleas profesionales en total. Los boletos están a la venta en Xticket.mx desde 275 pesos.