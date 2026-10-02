BATALLA TRADICIONAL

Aunque Packers luce fuerte, los otros tres equipos pelearán por el título divisional

En la temporada 2025-26, las cuatro franquicias terminaron con un récord ganador y existen altas probabilidades de que suceda de nuevo, por lo que esta División se presenta como la más fuerte.

Plantillas talentosas, climas gélidos, localías que pesan y enfrentamientos divisionales que definirán hasta dónde puede llegar cada uno de estos equipos.

Los Packers de Green Bay parten como favoritos para ganar la NFC Norte por la combinación de talento, experiencia y estabilidad, aunque Lions de Detroit aparecen como principal amenaza por su capacidad ofensiva, mientras los Vikings de Minnesota tienen argumentos para competir.

Los Bears de Chicago necesitan confirmar su evolución. La pelea luce cerrada, pero Green Bay ofrece el equilibrio más sólido entre ataque y defensa.