2020 sería el peor año para "Canelo", no pelearía por bajas ofertas de DAZN

ESTADOS UNIDOS – Este año ha sido muy complicado para el mundo del boxeo, principalmente para los grandes promotoras y cadenas televisivas que transmiten las carteleras más importantes, ya que la pandemia del Covid-19 ha causado un enorme impacto en sus bolsillos y detrás de eso también los peleadores más mediáticos sufren las consecuencias y la estrella mexicana Saul “Canelo” Álvarez es de los principales en estar pausado debido a que la empresa DAZN le adelantó que no recibiría los 35 millones de dólares que tiene garantizados, debido a la crisis y que solo se le depositaría la mitad.

Este ha sido el principal motivo para que los amantes de este deporte no hayan presenciado el regreso del “Canelo” a los cuadriláteros, ya que no se siente conforme con la cantidad que DAZN le puede pagar por pelear, por lo que se piensa que en este 2020 no tendrá nada de acción y se esperará hasta el próximo año cuando la pandemia cese y se autorice el acceso al público en las funciones.

Las fuentes que están muy al pendiente de esta situación confirmaron que DAZN ha argumentado pagar dicha cantidad a “Canelo” porque los contrincantes que están como candidatos principales para pelear con el mexicano, no cuentan con un perfil admirable dentro del boxeo, por lo que la empresa afirmó, que si desea una mejor paga, que piensen en mejores peleadores.

Pero tanto como la empresa del pugilista Golden Boy Promotions y su equipo de trabajo, no quieren dar el brazo a torcer tan fácilmente, por lo que estarían planeando tener inactivo a Saúl hasta que las condiciones por la contingencia mejoren y así se le pueda ofrecer más millones por regresar a combatir.