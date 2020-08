2 meses después del 'momento oscuro' de COVID, Dimitrov gana a cambio

NUEVA YORK (AP) - Dos meses después de apenas poder caminar mientras estaba enfermo de COVID-19, Grigor Dimitrov jugó un partido de tenis profesional en el Western & Southern Open el domingo y, aunque el resultado no fue lo más importante, ganó.

“Me dije a mí mismo: 'Lo intentaré'. Ahora estoy aquí jugando un partido hoy ", dijo Dimitrov, un búlgaro de 29 años que fue semifinalista del US Open el año pasado y ocupa el puesto número 19." Honestamente, estoy puramente agradecido de estar incluso poder estar aquí, para participar. Olvídate del partido, ni siquiera estoy hablando de tenis en este momento ".

Dijo que llegó a Nueva York, el lugar para el Western & Southern Open y el US Open, que comienza el 31 de agosto, solo 1½ días antes de tomar la cancha para lo que resultó ser una victoria por 6-3, 6-4. sobre Ugo Humbert.

Dimitrov dio positivo por el coronavirus en junio mientras participaba en una serie de exhibiciones en Croacia y Serbia organizadas por Novak Djokovic, quien también contrajo COVID-19. (Djokovic se retiró del evento de dobles en el Western & Southern Open el domingo, citando dolor de cuello, pero aún está programado para competir en individuales el lunes).

“La primera semana fue simplemente trágica. Empecé caminando. Realmente no podía hacer ningún ejercicio. No podía levantar pesas. No podía jugar al tenis ”, dijo Dimitrov, y agregó que perdió mucho peso mientras estaba enfermo.

“Fue un momento realmente oscuro”, dijo. "No voy a mentir."

Con el tiempo, dijo Dimitrov, practicaría durante 20 minutos a la vez, y luego lo acumularía en incrementos. Aún así, tenía dudas sobre volver a la gira en el Western & Southern Open, el primer torneo ATP desde que el tenis hizo una pausa en marzo debido a la pandemia.

Dimitrov dijo que espera que su experiencia con el coronavirus pueda servir como una advertencia para aquellos que podrían no tomarse la enfermedad en serio.

“Solo quería mostrar un mensaje de que no importa, en cierto sentido, 'quién eres', qué tan en forma estás y qué tan saludable comes, etc.”, dijo Dimitrov. “Esta cosa no le pregunta a nadie (esas cosas). Todos somos iguales ".

En los partidos de primera ronda femeninos del Día 2 del torneo de cancha dura, la campeona del US Open 2017 Sloane Stephens fue eliminada por Caroline García 6-3, 7-6 (4), y Jessica Pegula superó a Jennifer Brady, quien la ganó. primer título de la WTA la semana pasada en Lexington, Kentucky - 7-6 (5), 6-4.