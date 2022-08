1xBet y CD Antofagasta firman un acuerdo de patrocinio

La mundialmente reconocida casa de apuestas 1xBet continúa avanzando en el mercado latinoamericano. En esta ocasión, la empresa ha firmado un acuerdo de colaboración con el CD Antofagasta, equipo participante del campeonato de fútbol chileno. El acuerdo estará vigente hasta el final de la actual temporada.



Según los términos, el logotipo de 1xBet aparecerá en las camisetas del equipo como locales y visitantes, así como la página web oficial de los Pumas. Además, esta asociación incluye diversas activaciones de marca en las redes sociales y medios digitales del CD Antofagasta.



Esta no es la primera vez que la marca se hace presente en el fútbol chileno, ya que la publicidad de 1xBet está presente en los partidos de local de CD Antofagasta, Cobresal, Everton de Viña del Mar, Unión la Calera, Audax Italiano, Huachipato, Palestino, Unión Española, Ñublense y Curicó.



Los representantes de 1xBet se muestran satisfechos por el inicio de esta colaboración:



"Estamos trabajando activamente en la expansión de nuestra presencia en Chile - para nosotros, esta región es una de nuestras prioridades en América Latina. Todos sabemos con qué pasión y sinceridad los chilenos aman el juego de los millones.



Esta asociación con el CD Antofagasta es un hito para nosotros, ya que define nuestro debut en el fútbol local. Hay un largo camino por delante, lleno de brillantes victorias y grandes triunfos con los Pumas".



El CD Antofagasta se muestra igualmente optimista: "Nos sentimos honrados de asociarnos con una marca de apuestas tan reconocida. No hay duda de que 1xBet impulsará hacia nuestro objetivo de convertirnos en uno de los mejores clubes del país", resumió el representante de los Pumas.





Acerca de 1xBet



Fundada en 2007, 1xBet es una de las marcas de apuestas de más rápido crecimiento en el mundo. Así lo confirman sus prestigiosos reconocimientos internacionales en 2020 - como IGA (en la categoría "Sports Betting Platform Of The Year") y los SBC Awards (en la categoría "Esports Operator of the Year").



La marca ha demostrado constantemente su enfoque en el mercado latinoamericano - por ejemplo, en 2020, 1xBet anunció la aprobación de su licencia en México y también ha sido patrocinador de la Serie A brasileña.



1xBet ofrece un amplio portafolio de apuestas que incluye más de 60 deportes y más de 200 sistemas de pago. Además, el sitio web y la aplicación móvil de la empresa están disponibles en más de 60 idiomas, con un servicio de atención al cliente activo en más de 30 idiomas.