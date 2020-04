Saquille O’Neal pagó funeral de niño de 11 años que perdió la vida en un accidente

ESTADOS UNIDOS – Uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, Saquille O’Neal, fue caracterizado por su poderío en las duelas, pero después de su retiro ha mostrado su gran corazón con los grandes gestos que ha protagonizado en diferentes ocaciones y una de ellas fue la más conmovedora.

El pasado 10 de abril dos pequeños niños de 11 y 12 años, perdieron la vida en un fatal accidente de tráfico en Louisiana, durante el viaje los niños se encontraban en el asiento de atrás del automóvil cuando ocurrió lo trágico, el carro se estrelló contra una zanja y después se impactó contra un árbol, lo que provocó el fallecimiento de ambos.

Al enterarse de esta triste noticia, O’Neal quedó devastado al saber de la triste perdida de los pequeños, saber que tenían un futuro por delante y que sus sueños que tenían no se cumplirán jamás, causaron la tristeza, por lo que de alguna forma quiso ayudar a las familias para hacerles saber su apoyo.

Debido a que la familia de Keshon Batiste, uno de los niños fallecidos, no contaba con la manera de como cubrir los gastos del funeral, sus seres más allegados crearon una GoFundMe, para que pudieran hacer donativos en efectivo para poder pagar todos los gastos.

Phil Conrad, subdirector retirado de la Oficina del Mariscal de la ciudad de Lafayette, señaló que su viejo amigo Shaq se enteró de la trágica noticia, por lo que de inmediato le pidió que intentara contactarse con ellos para que supieran que él se encargaría de pagar todo lo del funeral.

"Shaq me llamó y me pidió que llamara a la familia del niño en su nombre y les dijese que él se encargaba de pagarlo todo. Me mandó enseguida el dinero y yo les di el cheque. Cuando le devolví la llamada y le dije que la familia había recaudado más de $ 3,000 en un GoFundMe, pero que aún le faltaba lo que necesitaban, él detuvo inmediatamente lo que estaba haciendo y me envió dinero, y yo firmé un cheque", señaló.