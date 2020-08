"Me cag... jugadores como Nahuel, como Gignac": José Luis Higuera

MÉXICO – José Luis Higuera, es todo un personaje dentro del futbol mexicano, donde ha conseguido ganarse una buena cantidad de enemigo por sus polémicos comentarios en contra de otras celebridades del gremio, pero ahora se le fue la mano de más al criticar duramente a los Tigres de la UANL, pero en especial fue directo sobre el arquero Nahuel Guzmán y atacante André-Pierre Gignac.

El ahora directivo del Atlético Morelia, no midió sus palabras durante su participación en el programa en vivo de Futbol Live Show, donde se le preguntó por a cuál equipo de Monterrey se inclinaba más, si por Rayados o por Tigres, y ahí fue cuando desahogó su queja sobre la actitud de Tigres, a quienes catalogó como unos “altaneros”.

"Lo que representa Tigres, y como se ha hecho, no me gusta un equipo así. Me quedo con Monterrey. Un equipo con lo que proyecta Tigres no me gusta, me caga la altanería, me cag... jugadores como Nahuel, como Gignac; por descontar prefiero a Monterrey que a Tigres por eso mamonería que proyecta Tigres, parece que los seleccionan así", indicó.