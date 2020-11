Debuta como escritora con un relato de amor familiar

HERMOSILLO.- No hay lucha que una madre no enfrentaría por el bien de sus hijos, y para Elmalaura Ahumada, la historia de cómo su amor y el de su familia logró sacar adelante a su hija Lucía, es digna de contarse.

La comunicadora sonorense acaba de debutar como escritora con su libro “La historia de Lucía: Gente extraordinaria logrando lo extraordinario”, donde relata la lucha de su familia por enfrentar un diagnóstico desconocido de un trastorno en su desarrollo.

“Cuando mi hija tenía 5 años, me la diagnosticaron con asperger, pero antes me dieron otro tipo de comentarios respecto a su salud. Tardó en hablar, caminar, no seguía instrucciones y después nos dieron un diagnóstico adverso. Los doctores no sabían qué tenían, en ese tiempo no había tanta tecnología o información sobre comportamientos infantiles. Es fácil decir una cosa sin tener las bases suficientes”, compartió Elmalaura Ahumada para EL IMPARCIAL.

“A partir de ahí, comenzamos a tratarla hasta que ella tuvo 12 años y llegué con un médico que por fin me dijo exactamente qué tenía. Tiene un trastorno en su desarrollo y comprehensión que, en 2 años, logró salir adelante. Para llegar a eso pasaron muchísimas cosas”, continuó.

La también docente no sólo retrata las peripecias familiares ante un panorama desconocido, sino la falta de empatía de la sociedad ante una niña con un desarrollo distinto al de los demás.

“Trata de la discriminación de las escuelas y la sociedad al ver a un niño diferente. Se trata de la concientización que debe tener la gente respecto a las personas no iguales. Les falta empatía y sensibilidad ante esta situación”, comentó.

“No solo para mí como madre, sino para su padre y hermana, para mis padres, mi familia en general. Este fue un primer caso visible de alguien con una discapacidad, no sabían ni cómo tratarnos a nosotros, cómo acercarse a la niña. Fueron muchas experiencias que yo narro en el libro. No lo escribí solo con dolor y tristeza, también con alegría y perseverancia, de ver cómo el trato amoroso de sus padres logró ayudarla a salir adelante”, agregó.

Actualmente, Lucía Delgadillo está a punto de cumplir 26 años, realizada como una mujer dedicada al diseño gráfico y la animación. Elmalaura quiso compartir su historia para inspirar a otras personas a ser empática con aquellos niños y jóvenes que se desarrollan de manera diferente a otros.

“Varias personas lo leyeron y lo están compartiendo de cómo se identifican con las vivencias, porque pasaron lo mismo. Entonces, hay una cosa muy importante que quiero compartir y es que no tengo fines de lucro al vender el libro. Inclusive ya tengo una asociación a la que voy a hacer un donativo, que más que nada, el interés es compartir una experiencia que inspire a otras familias a unirse para sacar adelante a un niño que tenga alguna capacidad diferente”, dijo Elmalaura.

Y respecto a si planea escribir más libros, no descarta la posibilidad, pues gracias al curso que tomó para la realización de esta obra, tiene las herramientas suficientes para volver a sacar algo nuevo en el futuro.

“Creo que eso toma tiempo. No es cualquier cosa. El 3% de los mexicanos leen, entonces son el 1% los que escriben un libro. Fue una bonita experiencia escribir, toda mi vida me he dedicado a escribir y si es otro libro, ojalá pueda dedicarme a eso. Lo que sí, nunca dejaré de escribir, aunque sea para mí misma, me moriré escribiendo, esa es mi realidad”, puntualizó.

“La Historia de Lucía” ya está disponible para su adquisición digital en Amazon. Las primeras 50 personas en descargarla podrán obtener el libro gratis.