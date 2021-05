“Canelo” Álvarez rompe el silencio sobre sus posibles planes de boda con Fernanda Gómez

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl “Canelo” Álvarez no pudo evitar los cuestionamientos sobre los rumores de boda con Fernanda Gómez, con quien se dice contraerá nupcias el próximo 15 de mayo.

A escasos días de subirse al ring para enfrentar a Billy Joe Saunders, el pugilista mexicano se pronunció al respecto de la información que asegura que será una semana después de su combate cuando llegue al altar.

Durante la entrevista para el programa Despierta América, Álvarez comentó:

“Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”.

Evitando revelar más detalles de su vida amorosa, el boxeador también se pronunció al respecto de los rumores que aseguraban que Luis Miguel estuvo celebrando con él su última victoria en el cuadrilátero.

Era mi hermano en esa fiesta y lo confundieron todos con Luis Miguel, la verdad es que no, tengo tiempo que no habló con él… él anda en sus cosas”, explicó.

Sin querer hablar de su vida amorosa, será en pocos días cuando por fin se confirmen o se desmientan las especulaciones sobre su boda con la madre de una de sus hijas.