YoSoy132, a 10 años

Un 11 de mayo de 2012, Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana donde recibió el reclamo de estudiantes por la represión policiaca en Atenco, de 2006, cuando él era Gobernador. Las encuestas le daban más de 20 puntos de ventaja por lo que la elección parecía un paseo para Peña hasta ese día que nació el movimiento estudiantil con mayor incidencia desde 1968, primero con la acción de más de 131 estudiantes de la Ibero y luego con la irrupción del #YoSoy132. A una década de su nacimiento, hay un legado en la vida del País, pero sin indicios de un nuevo movimiento estudiantil en 2022.

La Universidad Ibero organizó el foro #Másde131, a 10 años, con la participación de estudiantes que estuvieron en el origen del #YoSoy132, así como con académicos que reflexionamos a una década de distancia. El foro fue fundamental para revivir la memoria de lo que significó este movimiento, para tener un vistazo de dónde están hoy algunos de sus integrantes y especialmente para preguntarnos de manera colectiva ¿por qué no se ha generado un movimiento similar?

En cuanto al significado: el #Yosoy132 generó muchas expectativas en 2012. Muchos creyeron que podrían cambiar lo que las encuestas anunciaban y que era el regreso del PRI a Los Pinos, luego de 12 años de gobiernos del PAN que entregaban una crisis de violencia y abusos a los derechos humanos. El movimiento estudiantil no evitó el regreso del PRI, pero sí hizo la elección más competida. Al final Peña no ganó con 20 sino con 7 puntos de diferencia. El movimiento sí dejó el legado de una mayor cultura del debate, con el primer debate ciudadano organizado fuera del entonces INE. Desde entonces se han realizado cientos de debates ciudadanos, a todos los niveles.

Respecto a dónde están hoy sus integrantes, la respuesta es: En todos lados. A pesar de que la naturaleza horizontal del movimiento rechazaba la creación de liderazgos, el movimiento dejó una generación que incide en la vida del País. Sandra Patargo ejerce un liderazgo excepcional en Front Line Defenders; Valeria Hamel busca justicia para las víctimas de abusos a los derechos humanos desde Segob; Ixchel Cisneros está en la sociedad civil y en los medios; Lucía Riojas fue diputada federal por el PAN y hoy está con MC en el Gobierno de Monterrey; Ana Rolón fundó una agencia de comunicación especializada en sociedad civil y Gisela Pérez de Acha es académica y periodista en Berkeley, entre otras. Por su lado, Carlos Brito pasó de la sociedad civil y la defensa de los derechos digitales a un Gobierno local y su trabajo fortalece a su comunidad en Jojutla y a su estado; Andrés Torres Checa está en la sociedad civil; Vladimir Chorny en la academia; Alfredo Lecona en los medios. Otros de esos liderazgos se fueron a Morena, como Roberto Castillo y Antonio Attolini, entre otros.

Sin embargo, tal vez lo más pertinente hoy sea preguntarse ¿por qué no hay un movimiento similar en este sexenio? A pesar de que acabamos de rebasar la cifra oficial de 100 mil desaparecidos, a pesar de la violencia feminicida, de las madres buscadoras o de los crímenes de odio, no hay en el horizonte un #YoSoy132. Recientemente la Guardia Nacional mató al joven Ángel Yael Ignacio Rangel, estudiante de la Universidad de Guanajuato, y no se registraron movilizaciones a nivel nacional. El CIDE está bajo el acoso del Gobierno y tampoco se ha creado un movimiento estudiantil a nivel nacional. ¿Dónde quedó la indignación?

En 2012 un movimiento estudiantil se creó como resultado de la violencia en el País, de la falta de democratización de los medios y de las coberturas sesgadas de las televisoras privadas. Diez años después, la violencia está peor, la democratización de los medios y del País siguen incompletas, mientras que las coberturas sesgadas ahora están principalmente en los medios públicos. En los canales oficiales cambiaron las caras, pero la propaganda oficialista está peor que en el 2012. ¿Qué pasó con los estudiantes? ¿Tendremos un 132 en el 2024 o el liderazgo de AMLO inocula la indignación social?