Vacunados contra no vacunados

LOS ÁNGELES.- El chofer de Uber que me llevó al restaurante iba totalmente fortificado. Además de la mascarilla había puesto un plástico que dividía los asientos de atrás con el del conductor. La aplicación, antes de subirme al auto, me había preguntado si llevaba cubrebocas. Un “no” me habría dejado en la calle. Pese a tantas precauciones, los dos desconocíamos lo más importante: Yo no sabía si él se había vacunado y él no sabía si yo lo estaba. Los dos corrimos el riesgo.

El restaurante era japonés y me dijeron que buena parte de los cocineros -que preparaban sushis y sashimis desde la barra eran originarios de Japón, y el resto del personal que vi, con poquísimas excepciones, era latino. La regla no escrita del mundo de la gastronomía estadounidense -como decía el chef Anthony Bourdain- es que sin inmigrantes no hay restaurante que aguante. Todos iban con cubrebocas. En buena medida el peligro lo corrían ellos: No sabían si los comensales nos habíamos vacunado o no.

Fue una experiencia distinta a la que tuve hace un mes en San Francisco, donde, antes de entrar a cada restaurante, me pedían mi tarjeta de vacunación. Y más distinta aún a Miami, donde vivo. Ahí parece que no hay pandemia. En una cena con mi hijo en un restaurante italiano nadie -ni los meserosllevaban mascarilla. Pedir sal o agua era una innecesaria apuesta viral. Lo mismo ocurrió en una pizzería de moda en Miami Beach. Los amigos españoles con los que fui no podían creer lo que veían: Un restaurante sin un solo cubrebocas era muy 2019.

A lo largo de Estados Unidos hay escuelas que ya no les exigen mascarillas a sus estudiantes, ni siquiera en los salones de clase. Hay otras, en cambio, donde es obligatorio incluso en el recreo al aire libre. Las normas sobre el uso de mascarillas y otras medidas varían de estado a estado en un mismo país. También varían en todo el mundo. Ahora mismo la confusión es la regla. Y también ahora mismo hay un enorme cansancio colectivo. La gente, comprensiblemente, está harta de vivir encerrada, asustada, enmascarada, con múltiples restricciones y sin un final claro a esta tragedia. Y no hay un consenso social sobre las medidas que la ciencia ha mostrado una y otra vez que funcionan, empezando por la más importante: La vacunación.

Los camioneros canadienses, por ejemplo, llevan días protestando en contra del mandato de vacunación obligatoria para cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Grupos antivacunas en muchas partes del mundo los apoyan digitalmente. Y las campañas de desinformación explotan en las redes sociales.

Pero la pandemia nos sigue matando y no hay más remedio que mantener medidas públicas como la vacunación, el uso de mascarillas y el distanciamiento social. No hacerlo sería como soltar a un niño de la mano cuando quiere cruzar una carretera transitada. Sí, la principal obligación de cualquier gobierno es mantener a sus ciudadanos vivos. Aunque protesten. Luego vienen consideraciones de otro tipo.

En algún momento, ojalá pronto, lograremos un “equilibrio”, como dijo recientemente el doctor Anthony Fauci en una entrevista con el Financial Times. “Espero que haya un momento en que ya las restricciones sean una cosa del pasado con suficiente gente vacunada y suficiente gente con protección debido a infecciones previas”. Hay buenas señales: Las cifras de contagios por la variante ómicron van a la baja en muchos países. Pero ese “equilibrio” del que habla el asesor presidencial estadounidense todavía no llega. El virus -como todos los virus- seMe guirá mutando y a cruzar los dedos para que no aparezca otra variante que sea más letal.

En estos días, el promedio diario de muertes por covid en Estados Unidos es de más de 2 mil 500 personas por el coronavirus y un promedio de más de 205 mil personas dan positivo al día. Y esta cifra es sin contar a los contagiados que lo supieron por pruebas caseras. Así que aunque es difícil decirlo, debemos intentar hacer las paces con que estamos muy lejos del fin de la pandemia. A nivel mundial pasamos de 300 millones de casos conocidos de Covid a 400 millones en un solo mes. Que este coronavirus se convierta en una enfermedad endémica, como dicen muchos médicos, no significa que ya la libramos: Significa que será una preocupación constante y que debemos aprender a vivir con él.

Para ello dependemos de actuar en conjunto, lo que nos incluye a todos, también a las personas más escépticas sobre los beneficios de la vacunación. Si los millones que rehúsan a inmunizarse lo hicieran, bajaría la transmisión del virus y disminuirían aún más las hospitalizaciones y las muertes. Es una cuestión que está bien documentada y que significaría un beneficio social enorme. Lo dicen los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y lo sabemos muchos de nosotros en carne propia. A finales de diciembre me dio Covid, pero mis tres inyecciones de Moderna evitaron que me enfermara de gravedad y que terminara en un respirador en el hospital. O peor.

Entre las variadas mentiras que circulan hay teorías de que el virus no existe o que no es tan serio o que las vacunas no son buenas o que son herramientas de control. Se trata de información falsa, sin sustento y que solo logra una cosa: Postergar el fin de la pandemia. En estos dos años, más de cinco millones de personas han perdido la vida y a estas alturas deberíamos saber bien que la Covid mata.

He perdido la cuenta de las veces que he tenido que dar la noticia de que alguien que se oponía a las vacunas murió de coronavirus. Y más me duele cuando le creen a un charlatán, a alguien que no tiene ningún tipo de preparación académica o científica o a un político ignorante que sólo busca votos y poder. ¿Cuántas personas habrán muerto por consecuencia de una mentira?

Así que se ha intensificado una disputa entre dos grupos: Los vacunados y los no vacunados (no por acceso a las dosis, sino por elección). Para los vacunados es difícil entender que alguien no quiera protegerse a sí mismo y a su familia. Para los no vacunados es, en el mejor de los casos, una cuestión de principios: Libertad personal, ideas religiosas o, cada vez más, afiliaciones políticas. Pero creo que en este caso no se trata de puntos de vista equivalentes: La ciencia y la evidencia tangible están del lado de los vacunados.

Quizás una de las grandes paradojas en este punto de nuestra historia con la Covid es que el fin de la pandemia dependerá justamente de las personas que menos creen que existe. Son, también, quienes están en mayor riesgo de morir.