¿Vacuna obligatoria?

Para unos vacunarse contra Covid habrá de ser obligatorio, para otros deberá dejarse a la libre elección de cada quien. Más difícil aún: ¿Cómo habrá de ser con los niños? Pues ya surgen posiciones al respecto, por ejemplo el Senado de México se pronunció hace dos meses porque toda vacuna contenida en el Programa de Vacunación Universal sea obligatoria para padres, tutores o responsables de los menores. De otro lado, en términos generales el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, dijo el 8 de diciembre que la vacuna Covid no será obligatoria en México y en el mismo sentido se pronunció Argentina. En Brasil, mientras el Supremo Tribunal determinó que la citada vacuna obligará-“pero no forzará”- a todos los ciudadanos, el Presidente Jair Bolsonaro enfatizó que él no se vacunará porque “es mi derecho” e incluso comentó jocosamente, en referencia a los efectos colaterales de la vacuna de Pfizer, que “si te conviertes en un yacaré (cocodrilo) ese es tu problema” y criticando la obligación judicial de vacunarse en Brasil expresó que “esto no es Venezuela, no es Cuba”. El juez instructor de este caso en el Supremo Tribunal brasileño aclaró que la vacunación forzada es “flagrantemente inconstitucional” pero a la vez defendió que "la salud colectiva no puede ser perjudicada por personas que deliberadamente rechazan ser vacunadas" dejando a entender que vacunación obligatoria no es lo mismo que vacunación forzada porque una persona no podrá ser llevada contra su voluntad a vacunarse pero si no se vacuna sí podrá sufrir limitaciones por parte de prestadores de bienes y servicios, por ejemplo que no se le permita el acceso a determinado sitio si no presenta un comprobante de su vacunación. El asunto escala de nivel toda vez que la Organización Panamericana de la Salud se manifestó a favor de la que la vacuna sea obligatoria, poniendo como ejemplo el caso de otras vacunas como la del sarampión que sí es obligatoria. Surge y resurge en este tema, como en otros de actualidad, aquella máxima de John Stuart Mill de que “sobre su cuerpo el individuo es soberano” inspirador de posturas frente a temas de salud y de la vida, pero por otra partese tiene en cuenta el daño que ciertas acciones u omisiones de un individuo pueden provocar a terceros en sus cuerpos y en sus vidas, como sería el caso cuando muchos sujetos de una comunidad rechazan vacunarse. Me parece que, en el naciente caso de la vacuna contra Covid, cuando por un lado se nos presenta hoy como el mejor y único recurso para mitigar la tragedia y por otro lado es verdad que no se tiene con ésta la misma experiencia de seguridad y confianza que sí se tiene con otras vacunas de ya larga vida, no es prudente optar por la vacunación obligatoria y mucho menos forzada y sí es prudente respetar o tolerar a quienes por sus legítimos motivos prefieran “ver qué pasa”. La verdad es que las vacunas han hecho un enorme servicio al bienestar de muchos millones de personas en nuestra época en todo el mundo y esto no puede negarse, es incuestionable y ni siquiera es materia de discusión. En lo personal, yo me vacunaré y difundiré mi convicción de que hasta ahora tanto la eficacia como la seguridad de las vacunas nacientes son muy suficientes para tenerles una buena dosis de confianza e insistir en que es mucho mayor el riesgo de cruzarse de brazos y no hacer nada que el bajo -muy bajo- riesgo que suponen algunas de las nuevas vacunas.***

CV: Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.