Una reforma que no reforma

Otra “reforma electoral” viene en camino y seguramente será aprobada hoy. Claro que, como siempre, hay jaloneos, gritos de traición y cuanto se le ocurre a unos políticos. Todos fallaron, pero las quejas vienen del lado de Morena, a quienes “se les olvidó” hacer su trabajo.

Deben bajarle a su intensidad porque todos los diputados de la actual Legislatura siguen mostrando falta de oficio, falta de compromiso con el pueblo. Tuvieron un año y tres meses desde que tomaron el puesto para proponer, redactar, discutir y construir mejoras a muchos puntos bastante ridículos de la Ley Estatal Electoral, pero se les fue en conflictos internos.

El paquete trae unas “reformas” superficiales, convenencieras. ¿Por qué no se ocuparon, durante el 2019, en proponer y discutir a fondo la Ley Electoral?, ¿por qué hasta febrero pasado se les ocurrió eso de la segunda vuelta (que finalmente quedó fuera del documento)?

No plantean algo referente a la forma en que se va a votar el 6 de junio de 2021, cuando es muy probable que todavía estemos en riesgo por la ausencia de una vacuna contra el coronavirus. ¿Exploraron la posibilidad del voto electrónico? No, no estamos preparados para ello, pero ni siquiera lo valoraron.

Reducirán por enésima ocasión los tiempos de campaña. Ajá, ¿en qué nos beneficia? Sería diferente si viniera con una reglamentación clara sobre la obligación de debates reales, con moderadores que sorprendan a los candidatos con preguntas que no esperan. Ejercicios interesantes, diferentes, no esos encuentros acartonados sin confrontación real de ideas. ¿Es mucho pedir?

Sobre los candidatos independientes creen estar “cumpliendo” con eso de que serán tantos como logren las firmas necesarias. ¿Y los tiempos para ellos? Para que haya suelo parejo es necesario que pudieran empezar ya en agosto con sus recorridos y recolección de firmas. Que en febrero supieran si podrán ser candidatos y que destinaran recursos suficientes para ellos. Eso no les conviene.

¿Reglamentaron la selección de candidatos en cada partido? Esas instituciones son patrocinadas por el pueblo, así que sería bueno que combatieran los “dedazos” y candidaturas de cúpulas. Por supuesto que no hablan de elecciones internas democráticas, de ser posible abiertas al pueblo, como sucede en otros países. Tampoco eso le conviene a los dueños de los bates y las pelotas.

En ninguna parte de estas “reformas” hay referencia a los conocimientos mínimos que debe tener un candidato. Nos seguirán recetando bastantes personajes ineptos, que seguirán haciendo ridículos como ese de no diferenciar un presupuesto de egresos (gasto) de una ley de ingresos (cobro de impuestos).

¿Habrá castigos para legisladores que anden regalando despensas en lugar de trabajar en sus obligaciones? No. ¿Castigarán a esos que, una vez en el puesto, verbalicen su entrega al Ejecutivo en turno (es un honor estar con)? Tampoco.

Y no le sigo porque no hay tanto espacio. Así que señores (y señoras) priistas, panistas, perredistas, “nananistas”, morenistas y demás, controlen su pataleo. Por más ruido que hagan, en el fondo nos están recetando otro documento insulso, superficial, que no cumple con las necesidades del pueblo al que dicen representar… pero sólo cuando les conviene.

Oh, my God!!!

Hubo mensaje presidencial en torno al coronavirus. Al margen del maquillaje de cifras, fue hilarante que AMLO no recordara el genticilio de Bélgica o quizá le dio pena decir belgas. Y eso no fue todo, se disculpó con belgas y españoles por sus muertos. Supongo que quiso ofrecer “sus condolencias”. A menos que se crea Dios y piense que “le falló” a esos países. Lo bueno es que le hizo una “limpia” a la silla presidencial… no vaya a ser que estuviera embrujada. Otra vez apostando a la ignorancia del pueblo para ganar adeptos con supercherías.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, fue a comprar vino sin usar cubrebocas, en una ciudad donde es obligatorio su uso. Y el community manager de la Secretaría de Energía lanzó un tuit incendiario defendiendo a la 4T. La secretaria se disculpó en redes sociales, pero nunca dijo que iba a despedir a su jefe de comunicación social, el responsable directo de este enésimo desbarre. Eso les pasa por usar a la misma persona para hacer tuits oficiales y de paso manejar “bots” que los “defiendan” de las críticas.

Mi solidaridad con Célida López, Miguel Pompa, Horacio Valenzuela y Gilberto Landeros que dieron positivo al coronavirus. Que se recuperen pronto.



martineholguin@gmail.comPeriodista sonorense, con 40 años de experiencia. Nieman Fellow ‘99, por la Universidad Harvard.Ganador del premio SIP opinión en 2008. Correo martineholguin@gmail.com