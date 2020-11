Un presente mejor

Octavio Ballesteros

"El mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor es ahora", Proverbio Chino.

Joe Burrow en 2017 jugaba de Quarterback suplente en el futbol americano colegial con la universidad de Ohio. Se encuentra un poco desesperado por casi no jugar y decide buscar ser transferido a otro equipo. La Universidad de Louisiana y el coach del equipo Ed Orgeron decidieron darle una oportunidad, y el resultado fue el siguiente: Louisiana queda como campeón Colegial en 2019, y además gana el trofeo Heisman, que se otorga al jugarlo mas valioso de cada temporada.

En la entrevista

Durante la entrevista que le hacen a Burrow después de la entrega del trofeo Heisman, uno de los reporteros le hace el siguiente planteamiento: “Joe, si hace dos años te hubiera contactado y te comentara que ibas a ser jugador titular, que tu equipo sería campeón nacional, que tendrías el récord de más pases completos y que derrotarían a Alabama, y que además te entregarían el premio a jugador más valioso, ¿te lo hubieras creído? Y Joe contesta esta: "Si, porque he estado trabajando muy duro en lo que se requiere para jugar bien, y lo que necesitaba era una oportunidad, cosa que le agradeceré al coach Ed Orgeron siempre”.

Aplicación personal

Esta historia de Joe Burrow, que actualmente ya está en la NFL jugando con los Bengalíes de Cincinnati puede tener u aspecto interesante a considerar: ¿Qué es lo que deseas? Napoleón Hill afirmaba lo siguiente: “El deseo es el punto de inicio de cualquier logro, no una esperanza, no un quizás, sino un afilado deseo que trasciende cualquier cosa”.

Y además si deseas algo necesitar estar obsesionado con algo: Lo vemos precisamente con Tom Brady, quien a los 42 años sigue jugando en la NFL.

Terminó con el pensamiento de de Víctor Frankl, quien citaba que la vida no es insoportable por las circunstancias externas sino por la falta de propósito y sentido en la vida. Si tu presente no es promisorio concéntrate en el futuro que pretendes lograr, y eso hará que tu presente sea mejor. La pandemia no es eterna. ¡Feliz domingo!

Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección fiscalmente deducibles.

octavio@ballesterosyasociados.com.mx. FB: Asesores Ballesteros

Twitter: @octavioballes