Un mundo de burbujas

Desde antes de la pandemia del coronavirus, muchos de nosotros vivíamos en una especie de burbuja: Un universo contenido de gente, lugares e ideas que nos define. Pero la metáfora de la burbuja ha cobrado una dimensión más real en este momento: Estamos obligados al confinamiento y la distancia social, y la burbuja social y física en la que habitamos se ha convertido en nuestro único mundo. Este término se ha convertido en parte del vocabulario de la pandemia. Ahora mismo les escribo esto desde la mía.

La “burbuja” es el espacio que nos hemos creado para sobrevivir la pandemia: Grupos pequeños que habitan el mismo lugar y mantienen contacto. El resto de las personas, se mantienen afuera. La rigidez de nuestra burbuja depende, por supuesto, de las reglas del país donde vivimos y también del grado de contagio que exista a nuestro alrededor. Pero la burbuja es una realidad casi universal.

Una de las primeras figuras políticas que empezó a usar el término es la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. A diferencia de la lentitud y complacencia del presidente Donald Trump en Estados Unidos, Ardern tomó estrictas medidas cuando la epidemia apenas comenzaba: Se obligó a los neozelandeses a crear sus propias burbujas, un cierre serio. Y funcionó. Hoy, ese país-archipiélago asegura tener controlada la enfermedad.

Poco a poco, Ardern ha ido abriendo y extendiendo las burbujas dentro de la nación. “Pueden expandir su burbuja un poco para incluir a otros miembros de su familia, a gente que está sola y a cuidadores”, dijo en un discurso en abril. Pero Nueva Zelanda ha prometido mantener la vigilancia: Al igual que Australia, no quieren que se revienten sus burbujas (sin embargo, hay discusiones sobre crear un tipo de “burbuja de viaje” especial entre las dos naciones).

Las burbujas personales o familiares, por definición, no aceptan a gente de fuera. Son, digamos, burbujas cerradas. Pero es casi imposible mantener una burbuja sin contacto con el exterior durante semanas. Hay que comprar comida, ir a la farmacia, salir a caminar y, los trabajadores esenciales, desplazarse para trabajar.

Por eso casi todos vivimos en burbujas imperfectas que, en cualquier momento, pueden reventar. Si uno de los miembros de una burbuja sale de ella, crece el peligro de contagio para todos los que están adentro. Un encuentro casual -en la calle, el trabajo o en el metro- sin mascarilla ni distancia con el amigo del vecino de tu primo puede culminar en la infección de toda tu burbuja.

Pero, en realidad, el peligro está en la misma puerta de tu casa: En los paquetes y comida que recibes, en las personas que tienen que entrar para realizar algún trabajo

-desde técnicos del cable e Internet hasta plomeros- y en los amigos de tus hijos que no te atreves a rechazar. Parafraseando el superparafraseado cuento de Augusto Monterroso, cuando despertamos el virus todavía seguía allí.

Un reciente artículo de The New York Times describe las complicadas negociaciones que existen dentro y entre burbujas.

“Los habitantes de dos o más burbujas pueden tener exclusividad y acordar verse entre sí aunque vivan en casas separadas”, escribió la periodista Heather Murphy. “Y hay razones prácticas para esto: Quizás ayudan con la escuela (virtual) de los niños y los vecinos colaboran para cuidarlos”. Las cosas se complican, describe el artículo, cuando hay ocasiones en que un novio o novia sale de su burbuja para visitar a su pareja. Esto podría resultar en un ultimátum de los habitantes de la burbuja: Te quedas o te vas.

Conforme más países experimentan con el fin del confinamiento y un regreso a ciertas actividades económicas, inevitablemente tendremos que abrir un poco más nuestras burbujas.

“No creo que vamos a ver grandes estadios llenos de gente por mucho tiempo”, dijo en una entrevista el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. “Creo que podemos tener juegos sin audiencias. Podemos ver nuestros deportes por la televisión. Creo que podemos crear algunas burbujas. Nos urge hacerlo”.

El mundo del siglo 21 -global, cosmopolita, interconectado, con fronteras porosas e intercambios culturales entre países- nos había ayudado a expender nuestros límites y enriqueció nuestros horizontes sociales, pero el coronavirus nos ha forzado a formar pequeñas burbujas, a aislarnos. Sin embargo, ese confinamiento, visto con atención, debe seguir siendo abierto: Al vivir de manera rigurosa en nuestras burbujas ayudamos a los otros, contribuimos a una causa global: Erradicar el virus. Ahora, aislarse también implica pensar en el mundo, en actuar con solidaridad.

Por eso, al menos por ahora, es impensable el concepto de burbujas masivas, incluso con termómetros en las entradas y el uso de cubrebocas. Sólo los políticos más temerarios se han atrevido a proponer reabrir escuelas, y hay un vigoroso debate sobre los cambios que deben hacerse para volar sin infectarse en un avión. Industrias como las del transporte -aerolíneas, cruceros- y el entretenimiento -casinos y conciertos-, cuyo modelo de negocio ha sido meter a la mayor cantidad de gente en un espacio, tendrán que transformarse radicalmente para sobrevivir hasta que haya una vacuna.

Mientras vamos reabriendo los países a una nueva y contagiosa realidad, dos cosas están muy claras: No podemos vivir permanentemente aislados y tenemos que aprender a manejar los nuevos riesgos. Pero lo que no podemos hacer, en este momento, es reventar nuestra burbuja.

CV: Jorge Ramos, periodista ganador del Emmy, director de noticias de Univision Network. Ramos, nacido en México, es autor de nueve libros, el más reciente es "A Country for All: An Immigrant Manifesto".