USA al rescate parte 2: AMLO y su familia radioactiva

Es un error comparar el actual escándalo de la ‘casa gris’ donde estaría involucrado el hijo de Andrés Manuel López Obrador, con la crisis de la “ casa blanca” en 2014, que golpeó a Enrique Peña Nieto y la ex primera dama. Como señalé en la última entrega, el Presidente y su familia no le temen a las instituciones mexicanas porque los cubrirá un manto de impunidad, al igual que los anteriores sexenios. Pero cuando la crisis cruza fronteras, que cae en manos del vecino, la situación es más precaria jurídicamente para AMLO y su familia radioactiva.

El impacto de la ‘casa gris’ podría ser más devastadora para el Presidente de México, su familia y círculo cercano. Una gran diferencia fue el manejo de crisis que le dio el presidente Peña y su equipo. Eventualmente la resolución de la crisis fue que Peña pidió perdón públicamente y fue absuelto de cualquier conflicto de interés por el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, incondicional del Presidente. Pero también hay que señalar, aunque no hubo consecuencias penales, políticamente Peña y su esposa nunca pudieron recuperarse.

La gran diferencia con el “escándalo” de la ‘casa gris’ es el manejo que le ha dado el mismo presidente López Obrador y su hijo José Ramón. Con cada declaración agravan, se hunden más en lodo jurídico. Pero eso no es lo más grave: Peña pudo controlar la crisis porque no trascendió más allá de las fronteras mexicanas. El gran e irremediable problema del Presidente, sus hijos y afectos es que el escándalo, ya cruzó la frontera Norte y es mucho más que la ‘casa gris’. El Gobierno de los Estados Unidos, gobiernos estatales, actores económicos, medios de comunicación y las “benditas redes sociales” definirán el curso de esta crisis. López Obrador y el Gobierno de México tendrán poca injerencia y control en la debacle que se está construyendo en Estados Unidos y que podría tener un impacto catastrófico para el Presidente, su familia y el legado de la Cuarta Transformación.

Y por más que el presidente amenace a Loret de Mola o a Carmen Aristegui y a los medios de comunicación nacionales e internacionales, la ‘casa gris’ se ha transformado en un escándalo internacional. Las mismas amenazas y comportamiento del Presidente, gobernantes y legisladores afines sólo acrecientan la posibilidad de que habrá consecuencias legales y políticas para la familia presidencial y para el legado de Andrés Manuel López Obrador.

Van varios colegas y analistas que han subrayado en varios espacios cuáles podrían ser las rutas legales y penales que podrían tomar las declaraciones del Presidente, de su hijo José Ramón y de la nuera Carolyn Adams y su familia, incluyendo una investigación por la SEC y el Departamento de Justicia.

Pero la reacción del Presidente ante el embate mediático agravó la situación de la señora Adams, y seguramente propició que cualquier empresa con vínculos en Estados Unidos, que haya tenido algún contacto con ella y su familia, también estarán bajo lupa y con amenaza de alguna investigación. Esto dificultará enormemente la situación laboral de la nuera del Presidente.

De hecho, probablemente la mayoría de las empresas que tengan presencia en Estados Unidos y México se verán forzadas a investigar cualquier contacto indebido con López Obrador, los hijos del presidente, Carolyn Adams y Pemex. Todos son radioactivos para cualquier empresa que tiene inversiones en México.

Pero aún más grave es la situación de José Ramón, que, en un acto suicida, podría perder su fuente de trabajo, su visa para vivir en Estados Unidos y enfrentar investigaciones penales por asegurar que proporciona servicios legales, sin ser abogado estadounidense certificado en el Estado de Texas. Y los socios de la empresa Kei Partners, o Grupo Vidanta, o como se llame, también enfrentarán una investigación, por mentir a las autoridades del Estado de Texas y las autoridades migratorias sobre cuáles son los objetivos de la empresa.

No hay nada que abra el apetito de autoridades estatales y federales el poder investigar a la familia de un Presidente y sus allegados, sin importar el país. Por ejemplo, esta semana el Gobierno de EU pidió en extradición al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández; hace unas semanas, los hijos del ex presidente panameño Ricardo Martinelli se declararon culpables de lavado de dinero.

La familia y allegados de López Obrador se han vuelto radioactivos. Ahora sí podría haber costos políticos y legales ya que queman y destruyen todos los que se les acerque.