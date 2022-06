Trump, el señor de las mentiras

Detrás de la “gran mentira” hay un experto en el arte de mentir. La “gran mentira” es la idea falsa de que Joe Biden no es el Presidente legítimo de Estados Unidos.

Y el señor de las mentiras, como han mostrado las audiencias públicas del comité de la Cámara de Representantes que investiga el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021, es Donald Trump, quien ha impulsado esa idea.

Desde que Trump perdió incuestionablemente las elecciones presidenciales el 3 de noviembre de 2020, se la ha pasado mintiendo. “La realidad es que ganamos la elección presidencial”, dijo unas semanas después de la elección, “y ganamos en grande”.

La realidad es que perdió en grande. Biden obtuvo 306 votos electorales contra sólo 232 de Trump; y hasta en el voto popular Biden le ganó (81 millones de votos contra 74 millones).

Pero Trump no ha dejado que la realidad afecte sus innumerables mentiras. Cuando Trump comenzó su presidencia, mentía seis veces al día, según el conteo del periódico The Washington Post.

Y ya en su cuarto año mentía diariamente, en promedio, 39 veces. Al final de su presidencia Trump dijo, estima el Post, 30.573 mentiras, datos falsos o información engañosa.

Aunque la cantidad en sí misma es sorprendente, la situación se hace más truculenta cuando se analizan algunas de esas falsedades, que, repetidas tantas veces y en boca del “líder del mundo libre”, ponen en riesgo la estabilidad y la credibilidad de la democracia misma.

De todas las declaraciones sin sustento que hizo mientras estuvo en la Casa Blanca (y fuera de ella), la que dice que ganó las elecciones es quizá la más peligrosa. Esa “gran mentira” afecta seriamente a Estados Unidos. Uno de los grandes orgullos de la democracia estadounidense era que, por más de dos siglos, había existido una transferencia pacífica del poder de un Presidente a otro.

Hasta que llegó Trump.

El ataque al Capitolio en Washington fue una seria amenaza a ese traspaso de poder. Trump incitó a sus simpatizantes a ir al edificio del Congreso, donde se estaban certificando los resultados de las elecciones. “Si no pelean como si estuvieran en el infierno, se van a quedar sin país”, les dijo. Y fueron. Más de dos mil personas se metieron por la fuerza al edificio y al menos siete murieron en relación con el ataque.

Al final, el sistema funcionó y Trump no se quedó en la presidencia. Pero nunca ha reconocido públicamente que perdió esas elecciones. Las audiencias del comité que estamos presenciando en estos días son muy reveladoras. Los diversos testimonios que reunió el panel bipartidista revelan a un Trump que “estaba separado de la realidad” y que parecía no tener interés “por datos reales”, dijo William Barr, entonces procurador general. Barr agregó que las teorías de conspiración en las que creía el ex Presidente -como la de un supuesto fraude con las máquinas que reciben los votos- “no tenían ningún sentido” y eran “una cosa loca”.

Incluso la misma hija de Trump, Ivanka, reconoció en esas audiencias que su papá había perdido la elección. “Respeto al procurador Barr y acepté lo que él estaba diciendo”, testificó. Pero Trump no lo ha aceptado. Incluso en su nueva red social, Trump dijo que su hija Ivanka “no había estado involucrada en estudiar los resultados de las elecciones”. Luego el ex mandatario publicó una carta de doce páginas respondiendo a las serias acusaciones en las audiencias e insistiendo, falsamente, que él había ganado la elección.

“Mentir es una característica centralde la vida”, escribió el sicólogo Paul Ekman, uno de los pioneros en el estudio de las emociones y las mentiras. Y después de escuchar los hallazgos del comité parece que fue central en la Casa Blanca de Trump. Es posible -nunca lo sabremos- que el ex mandatario se crea sus propias mentiras.

Pero aún si fuera así, está diciendo algo que no tiene fundamento, como le repitieron algunos de sus asesores, y que pudiera tener consecuencias terribles para un país que está fragmentado. Más de la mitad de los republicanos cree la mentira de que Trump ganó las elecciones, según una encuesta de Reuters.

Y más allá de esa profunda división que ha generado la gran mentira, los congresistas y abogados están analizando si hay algo criminal en la conducta de Trump. En esa evaluación será clave el famoso audio en el que se escucha a Trump, entonces Presidente, presionar a un funcionario de Georgia para “encontrar 11 mil 780 votos” que necesitaba para ganar en ese estado.

“Está absolutamente claro que lo que Trump estaba haciendo, y lo que personas en su entorno estaban haciendo, no era legal”, dijo en una entrevista Liz Cheney, congresista republicana y vicepresidenta del comité especial del 6 de enero. “Y aun así lo hicieron”.

Al final, ni el funcionario de Georgia, el Departamento de Justicia ni el vicepresidente Mike Pence sucumbieron a los esfuerzos de Trump para cambiar los resultados electorales.

En las audiencias ha quedado clara la enorme presión que ejerció el ex Presidente para que Pence no reconociera los resultados oficiales. Pero no pudo con él. “El presidente Trump está equivocado”, dijo Pence en un discurso este año. “Yo no tenía la autoridad para anular las elecciones”.

Ahora depende del Departamento de Justicia si se acusa, criminalmente, al ex presidente Trump por su fallido intento de revertir la voluntad de la mayoría de los estadounidenses. Su posible candidatura presidencial para 2024 está en juego.

Mientras tanto, el daño está hecho.

La duda corroe.

Los periodistas latinoamericanos siempre estuvimos bien entrenados para cubrir a alguien que dice tantas falsedades como Donald Trump.

Tristemente nuestra historia está llena de dictadores y líderes autoritarios que distorsionaron la verdad incesantemente para quedarse en el poder. Y ahora ese mismo maleficio ha infiltrado al sistema democrático estadounidense. El crédito es todo del señor de las mentiras.