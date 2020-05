Transformando la visión familiar

Ahora tenemos la posibilidad de reunirnos continuamente con empresarios de toda Hispanoamérica. En nuestra serie de webinars contamos ya con cientos de participantes de distintos países. Pronto serán miles. Hace unos días describimos cómo en estos tiempos tan perturbadores el efectivo ejercicio de la dueñez hace la diferencia, sobre todo cuando queremos prosperar y permanecer en nuestros negocios, a pesar de la adversidad.

Primero describimos que aplicando su Chip de Dueño los empresarios renuevan su oferta competitiva, buscando mantener vigentes o reinventando sus fórmulas de negocio, revisando su manera de competir, redefiniendo sus mercados y clientes, rediseñando su propuesta de valor y su posicionamiento competitivo, entre otras cosas.

Detallamos también cómo la dueñez hace la diferencia renovando el poder, modificando su sistema de Gobierno, cambiando sus líderes, transformando sus roles, contratando nuevos talentos.

Narramos que el Chip de Dueño hace la diferencia renovando la renovación, revisando sus sistemas de gestión, buscando mayor flexibilidad, derrumbando los silos de poder, rompiendo la inercia y la rigidez, creando una organización innovadora y, en resumen, cambiando su manera de cambiar.

Por último mencionamos que el rol de Dueño hace la diferencia renovando la visión familiar. Nos preguntaron sobre este tema, y relatamos varios casos donde la familia había sido un importante factor de cambio para transformar su manera de crear riqueza, así como casos donde la familia se ha convertido en un obstáculo para poder lograrlo.

A los líderes de la dueñez les corresponde impulsar los cambios necesarios para adaptarse hacia donde va el mundo. Pero a veces poco sirve que los dueños activos intenten hacer cambios trascendentes si no los apoya toda la familia.

Las empresas familiares hoy deben crear condiciones de gobernabilidad para que los dueños activos tengan capacidad de tomar decisiones difíciles, sobre todo las que atañen a la Concentración y al Abandono estratégicos: Cerrar un negocio declinante, apostarle a nuevos modelos, cancelar una línea de productos perdedora, abandonar un mercado que se ha secado, empoderar a los nuevos talentos, terminar una sociedad que ya no tiene sentido, transformar su fórmula de gobierno, etcétera.

Estamos trabajando con una empresa familiar centroamericana que tiene muchos retos y necesita tomar decisiones duras y complicadas. Su sistema de gobierno necesita reforzarse para tener la capacidad de afrontar la circunstancias. Nos admira la apertura de sus líderes actuales para renovar por completo su fórmula de gobierno e incorporar en ella a jóvenes talentosos de la nueva generación.

Tendrán que tomar riesgosas decisiones de apuesta en nuevos emprendimientos. Tendrán que transformar algunos de sus negocios. Y tendrán que abandonar otros que otrora fueron emblemáticos para la familia.

Es evidente que la responsabilidad es de todos. Pero quienes deben gobernar y tomar decisiones son la minoría. A los demás les toca respaldarlas y adaptarse. Todos han de ser solidarios.

En estos tiempos la visión familiar no puede renovarse si no se mantiene en continua actualización. Los dueños activos tienen la responsabilidad de comunicarse con mayor frecuencia con todos los socios y considerar sus inquietudes y necesidades. Pero no pueden ser tan democráticos. Los maniatamos.

La renovación de la visión familiar demanda mantener interesada a la familia en la situación, los retos, las grandes decisiones y progresos de la compañía.

También esta renovación implica adaptar sus expectativas a las nuevas realidades: Menores remuneraciones y prestaciones a quienes laboran en la compañía, cancelación de dividendos por meses o años, aceptar el teletrabajo y la comunicación virtual, participación en decisiones de sólo los jóvenes más talentosos, responder generosamente y con empatía a las necesidades de los clientes, colaboradores, proveedores y de la comunidad.

Son diversos los aspectos que requieren ser revisados durante y después de esta pandemia. Pero no podemos pretender hacer todos estos cambios con el consenso pleno de todos los socios y familiares. Tenemos que respaldar a nuestros líderes y confiar en ellos. La visión familiar es dinámica y necesita renovarse.

* “Dueñez®” es una marca registrada por Carlos A. Dumois.