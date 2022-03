Todos queremos lo mismo: No más periodistas muertos

Todos queremos lo mismo: Que dejen de matar a periodistas en México. Y lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no entiende es que, cuando periodistas y líderes de la comunidad internacional criticamos a su Gobierno por tanta violencia, no lo hacemos, como él ha sugerido, por golpetear. O por ideología. O por intentos golpistas, ni por injerencia. Lo hacemos, simplemente, porque ese es nuestro trabajo.

“No estamos armados, no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero, una libreta”, dijo el periodista Armando Linares en un video tras el asesinato en enero de uno de sus compañeros en el portal Monitor Michoacán. “Vamos a seguir denunciando corrupciones aunque la vida nos vaya en ello”. Y, tristemente, así fue. Lo asesinaron hace unos días en su casa.

AMLO ha fallado en lo más básico: Garantizar la vida de los mexicanos, periodistas o no. Pero es cierto que el oficio periodístico ha sido especialmente afectado. Desde que López Obrador ganó la presidencia van 33 comunicadores asesinados, ocho de ellos en este año, según la organización Artículo 19. Esto convierte a México en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, sólo comparable a zonas de guerra. Esta tendencia podría convertir al sexenio de López Obrador en el más letal para el periodismo mexicano en este siglo.

Esto es importante. No estamos acusando a AMLO de mandar matar a los periodistas. Como él mismo dice, no se trata de crímenes de Estado. Pero sí ha fracasado rotundamente en proteger la vida de los periodistas y es culpable de crear un ambiente adverso contra el periodismo independiente por sus frecuentes e injustas acusaciones públicas a quienes lo critican o investigan.

AMLO se ha puesto a la defensiva. En lugar de cooperar con los periodistas y con organizaciones internacionales para buscar soluciones a la violencia contra los medios y sus trabajadores, se la ha tomado personal. Insiste, sin ofrecer pruebas, que hay conspiraciones internacionales y campañas de medios contra su Gobierno. Nada de eso es cierto.

Cuando el Parlamento Europeo pasó una resolución (con 607 votos a favor) pidiendo garantías para la protección de periodistas y activistas en México, AMLO contestó diciendo que los eurodiputados votaron como “borregos”. Y después de varios intercambios públicos dijo que le daba “risa” Leopoldo López Gil, uno de los eurodiputados que ha tomado el liderazgo en este asunto.

“Lamento mucho que un tema tan serio le dé risa” al Presidente, me dijo el eurodiputado López Gil en una entrevista desde Madrid. “A mí, lo que me causa es mucho dolor, mucha lástima, pensar que justo después de haber pasado la resolución hubo otro asesinato” de un periodista en México.

López Gil no es nuevo en el periodismo. Conoce bien lo que es enfrentarse a líderes hostiles a la prensa independiente. Ha formado parte de la junta editorial del periódico venezolano El Nacional, que ha sido objeto de amenazas y ofensivas por parte de la dictadura. Y es el padre del opositor y ex prisionero político Leopoldo López, quien en 2020 logró escapar de Venezuela.

Busqué al eurodiputado López Gil para que me explicara cómo se llegó a esa resolución en el Parlamento Europeo. Todo comenzó con un grupo de periodistas mexicanos.

La comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, me dijo, “recibió a algunos periodistas mexicanos, cuyos nombres mantenemos en discreción, por el peligro que corren”, me dijo. “Ellos nos expusieron la situación en que vivían los periodistas en México, una situación de larga data”. Pero en los últimos tres años, advirtió, “que coinciden con la nueva administración”, han aumentado los ataques a los periodistas y a los medios.

El eurodiputado López Gil asegura que, para él, “no es un tema personal en absoluto; yo no tengo ningún problema con el señor presidente López Obrador”. Y me explicó que votaron por la resolución para proteger a la prensa mexicana miembros de todas las tendencias. “Ahí estaban representados todos los países de la Unión Europea y todos los partidos políticos de la Unión Europea. Es decir, ahí había diputados desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha”.

Al final de cuentas, de lo que se trata es que no maten a más periodistas mexicanos. “En ningún momento estamos atacando a nadie”, me aclaró. “Estamos llamando la atención a una situación que, lamentablemente, está ahí por impunidad”, dijo en referencia al más del 90% de impunidad que prevalece en casos de asesinatos contra informadores, según diversas organizaciones y medios periodísticos.

La estrategia de seguridad de AMLO, conocida como “abrazos, no balazos”, no ha funcionado en México. Hace poco la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que los homicidios dolosos iban a la baja en todo el País en los últimos nueve meses. Puede ser. Pero aún así en febrero de este año hubo un promedio de 83 asesinatos diarios. Eso no se puede considerar un éxito en ningún país.

Tras la resolución del Parlamento Europeo el presidente López Obrador le pidió a los diputados que dejaran “atrás su manía injerencista”. Pero olvida que el respeto a los derechos humanos siempre va por encima de las cuestiones de soberanía. La realidad es que el Gobierno de AMLO no ha podido reducir la violencia contra los mexicanos ni contra los periodistas. Su plan está atorado.

Ya es el momento de escuchar otras ideas y de dejar de tomárselo a nivel personal. No es contra el Presidente. Es por el bien de México.

No hacerlo culminará, tristemente, en más muertes.