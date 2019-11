Tiran la Piedra y…

¿Cómo empezar el análisis político de una semana tan “freaky”? Fue tal que tuve un sueño en el que unos narcos rodeaban una casa donde estaba con familiares y los militares no sabían qué hacer ante ellos. En el segundo piso estábamos como 20 personas tiradas “pecho-piso” con el terror de lo que podía suceder. Hasta unos chamacos (narcomenudistas) entraron por una ventana, amenazaron con armas, robaron lo que quisieron y se fueron sin que los “guardianes del orden” se enteraran. Debo confesar que esa “pesadilla tan real” seguramente me sucedió por haberme puesto a leer los detalles del ataque en Nuevo Laredo justo antes de dormir. Al despertar pensé que era un reflejo de la sensación de vulnerabilidad que muchos mexicanos compartimos en estos momentos tan caóticos.



Pero vayamos a los acontecimientos de la “freaky-week”…

1.- Llegó Evo, como el Jibarito, loco de contento con su cargamento. El Presidente, urgido por quitarle candilejas al caso LeBarón, ordenó a Ebrard que lo trajera a como diera lugar, en otras palabras: “Lo traes a Evo”. En unos días nos enteramos que en México no hay protección para nuestros ex presidentes, pero sí para los de otros países porque al señor le pusieron más guaruras que al mismo Juárez si todavía viviera. También constatamos que un mexicano puede esforzarse en la vida y jugársela por su País, pero jamás será Huésped Distinguido cuando vaya a la CDMX, porque ese reconocimiento doña Sheinbaum (no da una la pobre) sólo se la otorga a un extranjero que llegó cuestionado y sin haber movido un dedo por nuestro País en toda su vida. Otro aprendizaje fue que a los diputados federales de Morena, PES y el PT les sobran 500 pesos mensuales de su sueldo, pero sólo se pueden usar para mantener a don Evo, quien por cierto tuvo un vuelo comodísimo que ni "El Peje" y Obama pueden gozar. Resulta que por hacernos el gran honor de habernos elegido de morada tendrá su beca de "nini VIP", que asciende a 153 mil 500 pesos, porque la bancada “cuatrotetera” tiene 307 supuestos legisladores. ¿No se suponía que nadie puede ganar más que el Presidente? Bueno, es Evo. Como diría el clásico de un ex presidente al que ahora le da por disfrazarse de hippie: Aquí es donde yo le pregunto a la bancada sonorense en San Lázaro: ¿Y ustedes qué van a hacer?, ¿por qué no dan los 500 pesos para alguna madre que perdió el apoyo de las estancias infantiles? Digo…



2.- El Presidente dio la orden y los senadores (menos los panistas y uno que otro valiente como Lily Téllez) acataron sin chistar. Rosario Piedra Ibarra, sin más méritos que ser hija de doña Rosario y hermana de Jesús, es la nueva dirigente nacional de Derechos Humanos a pesar de quebrantar la Ley porque tenía un cargo directivo en Morena. Los priistas (¡Viva el Primor!) le dieron todo su apoyo, tiraron la piedra y después quisieron esconder la mano con explicaciones ridículas. La realidad es que Osorio Chong, Sylvana y compañía se opusieron a repetir la votación. Hasta yo que no estaba en el edificio de Reforma lo sabía y lo confirmó un tuit de Ernesto “Pato” de Lucas, que decía: “Con respecto al agandalle que #morena hizo con una de sus militantes en @CNDH: En @CDEPRISonora no avalamos la postura asumida por nuestros senadores, ¡hasta en tanto no lleven en los hechos el asunto a los tribunales! Hoy por hoy, ‘sus argumentos’, nomás no convencen”. Bueno, los senadores priistas se unieron a los morenistas y decidieron ser unos finos “floreros de Palacio”.

3.- Iba a hablar de la violencia en Zacatecas (más de 20 muertos), Nuevo Laredo (terror en toda la ciudad), pero el espacio se me está acabando, aunque ya no importa. Es culpa de quién sabe quién que se fue quién sabe en qué año y los actuales son inocentes e inoperantes. Además, ya qué, es la historia nuestra de cada día. Esperaré el primero de diciembre para que el señor nos diga que somos muy felices, que “vamos muy bien” y asunto arreglado. ¿El presupuesto 2020? Seguramente ya lo pactaron en el Primor. Ah, y don "Peje" confesó que es fan de John Lennon (OMG), así que le diría que “imagine” un México sin demagogia ni pretextos y pase a tomar decisiones por el bien del pueblo… no de los votos en el horizonte.



Periodista sonorense con 33 años de experiencia.



Nieman Fellow '99, por la Universidad de Harvard.

Ganador del premio SIP opinión en 2008.