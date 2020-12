Temas nuevos en Covid

CORREO: jesus.canale@gmail.com

Nunca antes en la historia de la medicina preventiva se había visto nacer a varias vacunas con el mismo propósito tras una gestación tan corta, de apenas unos cuantos meses. Esto parece transcurrir sin provocar sorpresa en las mayorías, pero vale la pena detenernos un momento tan sólo para contemplar esta proeza silenciosa que de cumplir con las expectativas podría considerarse de los más grandes logros en la historia de la humanidad toda vez que se evitaría la muerte de quién sabe cuántos millones de personas que de otra manera habrían fallecido irremediablemente. Como todo invento, las vacunas contra la Covid-19 se encontrarán con dificultades: Para empezar, con la desconfianza de personas que rechazan la opción a vacunarse por una diversidad de motivos, hoy aglomeradas bajo el “movimiento anti-vacunas”. Unas veces es el temor a una reacción adversa, otras veces es la idea de que las vacunas esconden una especie de violencia contra el desarrollo espontáneo y natural de la capacidad de defensa contra las infecciones por parte del cuerpo humano. A propósito de las probables reacciones provocadas por alguna vacuna, se ha informado en los medios la provocación de reacciones alérgicas en algunos receptores de la nueva vacuna y de hecho se ha difundido una advertencia a las personas con historia de alergias que quizá valdría no recibir la vacuna, concretamente la de Pfizer, y esto no es poca cosa pues se considera que hoy una de cada cinco personas son alérgicas a una o a varias sustancias y que para el año 2025 lo será una de cada dos personas, es decir, la mitad de la población mundial y esto supondría un escenario decepcionante para una o más vacunas contra la Covid-19. Las estimaciones económicas sobre el éxito de estas vacunas dicen que para 2020 y 2021 su beneficio mundial será de 153 mil millones de dólares y de 466 mil millones de dólares para el año 2025. Otro tema que amenaza el optimismo global en esta fase de la pandemia es el del contagio a los animales domésticos, y por cierto hace un par de días se informó de los primeros tres perros mexicanos que dieron positivo en la prueba para infección por SARS-Cov-2 y hace pocas semanas Dinamarca decidió sacrificar a unos 17 millones de visones (“minks”) cuya piel es muy apreciada por la industria de abrigos y estolas, y fue así debido a que se detectaron ejemplares infectados por el nuevo virus. Las autoridades danesas manifestaron su temor de que un coronavirus mutante pudiera amenazar la eficacia de las nacientes vacunas. Quizá lo más candente en relación a las vacunas anti-Covid 19 es el actual dilema, ya no de quiénes serán los primeros en recibirlas, sino quién seguirá después de éstos, pues si bien hay consenso mundial de que primero será el personal de salud en la primera línea contra la Covid-19 y los de mayor edad, pero no está claro quiénes serán los segundos. Algunos expertos dicen que serán los mayores de 65 años y las personas con ciertas desventajas de salud, pero otros sugieren que el segundo lugar lo merecen los ahora llamados “trabajadores esenciales” sin quedar claro si en esa categoría estarán, por ejemplo, los gobernantes, los militares, otros cuerpos de seguridad pública o quiénes. El Senado de México decidió otorgar la medalla Belisario Domínguez al personal de salud que lucha frontalmente contra la Covid-19 y por supuesto que tal distinción es muy merecida, en primer lugar si se considera que suman ya casi dos mil los trabajadores de la salud muertos en nuestro País luchando contra la pandemia -triste primer lugar mundial- siendo por cierto la mitad de ellos doctoras y doctores, en demostradas ocasiones sin haber contado con el suficiente equipo y estándares de protección personal. Cumplían su deber, sí, pero podían haber sido otros resultados.

CV: Médico cardiólogo por la UNAM. Maestría en Bioética.