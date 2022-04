Supersticiosos ilustres

Navegando por allí me encontré la referencia de una tesis para obtener la maestría en Ciencias de la Comunicación de una alumna del Tec de Monterrey en 2008, con el título de Supersticiones en la vida cotidiana. No investigué más detalles de esa obra, pero sí me puse a revisar sobre el tema y encuentro que las supersticiones no sólo prevalecen en personas de menor nivel cultural e intelectual y que uno de los oficios en los que más se tienen en cuenta es en la actuación de teatro, aunque comúnmente quienes se dedican a esta actividad tienen un nivel cultural e intelectual superior al promedio, resultado quizá de que leen bastantes obras de mayor alcance literario.

Bueno, quizás habrá primero que decir qué se entiende hoy por superstición y tendremos dos acepciones: Una, que la refiere como creencia ajena a la fe religiosa y contraria a la razón, y otra, más técnica, que la entiende como una confianza firme en la casualidad.

¿Qué ocurre, entonces, con los actores de teatro? Un análisis sobre la materia identifica que los teatros son frecuentemente lugares de supersticiones, de mito, ceremonia e invocación.

Un artículo muy reciente del New York Times señala que la obra teatral más envuelta en alguna superstición es Macbeth (Shakespeare), pues es considerado entre los actores y asistentes al teatro que si alguien pronuncia la palabra Macbeth durante una representación de la obra -excepto tratándose de algún diálogo de la actuación- está destinado a sufrir alguna consecuencia por haberlo hecho, por lo que, dentro de la sala, la gente se refiere a la obra escocesa, pero no menciona la palabra Macbeth.

Trascendió que momentos antes de que Will Smith diera la ya mundialmente famosa bofetada a Chris Rock en la reciente ceremonia de entrega de los Óscares, Chris había saludado a Denzel Washington diciéndole me encantó Macbeth, pues Denzel fue uno de los actores en la película La tragedia de Macbeth (2021), y no pocos pensaron que Rock recibió la cachetada tras la maldición que resultó de haber pronunciado la palabra Macbeth en el recinto.

En otra ocasión la dramaturga doblemente premiada con el Pulitzer, Lynn Notagge, mencionó que en alguna ocasión mencionó el nombre Macbeth en un escenario y al siguiente día murió su madre, en alusión clara a la ya popular maldición cuya creencia es ya contagiosa en el ambiente de los escenarios al grado que, mientras sean peras o manzanas, la gente allí dentro no se atreve a mencionar la peligrosa palabra sino referirse eufemísticamente a la obra escocesa.

Otra superstición en el ambiente de teatro es la que advierte una desgracia si alguien silba durante una representación; esta superstición data nada menos que desde los años 1600.

Y cuidado, no digamos buena suerte a un actor de teatro justo antes de una representación, al menos en los Estados Unidos, pues algo malo ocurrirá y en su lugar hay que decir rómpete una pierna; no está claro cómo o de dónde resultó tal expresión.

En algunos sitios, cuando ya han salido los espectadores, el último trabajador en abandonar el teatro habrá de dejar una luz encendida en el centro del escenario para tranquilizar a los fantasmas y además para que éstos puedan actuar solos ya entrada la noche; de no hacerlo, el olvidadizo o negligente empleado tendrá o provocará algún problema.

La actriz Jennifer Simard, inicialmente destacada en teatro, comentó que nunca dice buena suerte antes de una obra y que en su lugar siempre dice rómpete una pierna y después de la actuación, o bien se da un baño bien frío o bien se pone unas botas de aire compresivo, y si no hace ni una ni otra siente que en su actuación del siguiente día algo irá mal.

Así que no sólo los ignorantes, los miedosos, los enfermos o los abuelos de rancho son supersticiosos; los ilustrados actores y dramaturgos también lo son. No es buena idea inducir la superstición en nadie y si alguna vez una superstición nos toca la puerta, es mejor rechazarla desde ya.