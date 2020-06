Sonora 2021: Los que tienen hambre

En una plática personal con Jorge Morales, el ex sub director Editorial de EL IMPARCIAL y ex secretario de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, alguien que tiene doble valor en lo que dice: Sabe lo que se vive del lado de la calle en el periodismo, pero también lo que se hace en el lado del Gobierno, con todo y excesos, él no lo niega, hablábamos de cómo vemos a los aspirantes a Gobernador en el 2021. Le doy crédito a su aportación porque no me gusta adjudicarme análisis que no hago, y cumplo con la palabra de John Thompson, el catedrático de medios de Comunicación: La autoreferencia obligada, citar al medio que generó la información, nos enseñaron en la carrera como un deber ético.

“Cuidado, el "Borrego" Gándara tiene hambre”, me dijo Morales. ¿Por qué?, cuestioné. “Ya no tiene nada que perder. Se juega su última carta. No se quiso enfrentar en las elecciones pasadas del 2009 y 2015 ni con Eduardo Bours ni con Manlio Fabio Beltrones y Enrique Peña Nieto. Tenía mucho que perder. Pero hoy, él y su equipo tienen mucha hambre. Van a la guerra con todo. Eso no lo está viendo Morena ni Alfonso Durazo. Ellos se sienten seguros y ese es un gran error en política. Lo viví adentro de Palacio. Lo viví en campaña. Ernesto es un candidato carismático. Y tiene mucho con qué dar la batalla. El "Borrego" tiene hambre y viene por todo. Aguas”, me dijo el ex funcionario. Y coincido. Ernesto ya mandó mensaje en diciembre del 2019 en Proyecto Puente: “Yo no voy a defender a nadie de Palacio. Que cada quien se haga cargo de lo que se le acuse”, me dijo en entrevista. El mensaje fue tanto para la gobernadora Claudia Pavlovich y todos sus funcionarios. Esta posición pública, y que la sostiene en privado, es una advertencia al grupo de poder en Palacio: No está dispuesto a negociar nada. No le importa ni interesa. Si es posible, ahora sí está dispuesto a dejar al PRI, asegura. Este escenario replantea todo en el 2021. Alfonso Durazo debiera estar ya en Sonora si quiere ganar. El partido está en la lona. El Estado en alianza con el poder fáctico que gobierna Sonora, los partió y compró al menos la mitad. Bajo esta tesis comparo a los demás aspirantes. En el PAN: El que tiene hambre es Kiko Munro, el alcalde de Puerto Peñasco. Está haciendo todo para pelear la candidatura. En el panismo no ven que Toño Astiazaran los tome en cuenta. No sienten ese trabajo intenso. Ahora están Kiko y hasta Lilly Téllez que pudiera ser impulsada desde el Centro. A Toño se le quitó el hambre y sus estrategias monotemáticas se agotaron, dicen panistas. La lucha ahora será de tres o más en el PAN. En Movimiento Ciudadano la que sí tiene hambre de ser candidata es María Dolores del Río. Aunque volvió a patinar con el tema anticorrupción, nadie entiende esa alianza con el priismo y Aquiles Fuentes para defender al elefante blanco de acero resultados como lo es el Sistema Estatal Anticorrupción, pero es alguien con formación que sí da la batalla y tiene agenda en temas. Contrario a Ricardo Bours: Se siente tan seguro, que sus temas caen hasta en frivolidad. No sale de Twitter y transmisiones en Facebook. Pudiera hacer una agenda amplia de temas de impacto, de cuestionar al Estado y Federación y no lo hace. Su hermano, Eduardo, a un año de las elecciones en el 2002 ya traía una revolución estatal contra Armando López Nogales. Ricardo, no tiene hambre. Servando Carbajal, el empresario ciudadano, ya no ha dicho nada. Pudiera dar mucho más y sería un excelente perfil ciudadano si decide buscar de manera independiente. Ana Guevara no sólo no tiene hambre: Tiene muchos problemas. Ha sido la funcionaria más cuestionada del Gobierno federal. En el PRI es en serio las aspiraciones de Pedro Ángel Contreras, director del Isssteson. Pero tendrá que redoblar esfuerzos para que se le tome en serio. Conclusión: Es un error de Morena en Sonora que por tener la ventaja del poder presidencial y porque a Alfonso Durazo no se le acaba la fila del besamanos de sononorenses que van y le piden perdón anticipado o para sumarse a su equipo, que vean como ganado el 2021. En la historia está comprobado que hace más el que quiere que el que puede. Los que tienen hambre de ser, tener, llegar, desplazan a los que lo tienen todo. Cuidado.