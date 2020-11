Sí por México deberá convencer de que no es más de lo mismo

1. Sí a una democracia plena.

2. Sí a la seguridad, acceso a la justicia y combate a la corrupción.

3. Sí a la salud y educación universal, con calidad.

4. Sí a una economía inclusiva que combata la pobreza y la desigualdad.

5. Sí a la igualdad sustantiva y al combate a la violencia en contra de las mujeres.

6. Sí a un medio ambiente sano y sustentable.

Las anteriores son la seis propuestas que les hace a los mexicanos la organización denominada Sí por México, que en su sitio web se define como “una gran comunidad de personas y organizaciones que creemos que otro México sí es posible y estamos convencidos que la participación ciudadana es el mejor camino que tenemos para lograr el cambio que el País lleva buscando desde hace décadas”.

Es difícil no estar de acuerdo con cada una de ellas porque, ¿quién no quiere vivir en un país seguro en donde reciba servicios públicos de alta calidad, estén a su alcance amplias oportunidades para mejorar su situación económica y social, no sufra ningún tipo de discriminación o violencia por pertenecer a un grupo vulnerable, tenga la seguridad de que la ley se aplica sin demora y por igual sin importar el poder económico o las influencias de las personas u organizaciones y disfrute de un medio ambiente libre de contaminación?

Es más, las propuestas de Sí por México son muy parecidas a las que desde siempre nos han presentado los políticos que han militado en los partidos que han existido en el México postrevolucionario. No tienen nada de nuevo ni nos ofrecen algo que no nos hayan ofrecido durante décadas los que se han dedicado a la política y al servicio público.

Sí por México realizó ayer su Convención Nacional Ciudadana por el Sí. El evento fue virtual y en él participaron todos los que quisieron hacerlo vía las diferentes plataformas sociales. Ignoro cuántos vieron el evento.

Diez personas se sentaron alrededor de una gran mesa redonda presidida por la vocera de Sí por México Denis Meade, quien se identificó como activista social, ciudadana y madre; los presidentes nacionales del PAN, PRD y PRI, Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, respectivamente; también los voceros de la organización Dessiré Ángel, Miguel Gallardo, Alejandra Morán, Argelia Núñez, Beatriz Pagés y Guillermo Ruiz Tomé.

Pese a que en su sitio web la organización afirma no estar en contra de Morena sino de lo que denomina “paternalismo político”, el evento de ayer mostró todo lo contrario, especialmente cuando Meade dijo: “Con nuestro voto llegaron y con nuestro voto se irán”, al referirse a los partidos que no aceptaron la invitación de unirse a Sí por México, que son todos menos los tres que ahí estaban representados.

Los siete voceros de Sí por México explicaron las seis propuestas arriba anotadas; Cortés, Moreno y Zambrano las hicieron suyas y todos, menos Moreno, criticaron duramente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Gobierno de la 4T.

Habrá que ver ahora si los integrantes de Sí por México, además de expresar sus agravios contra AMLO y su Gobierno, son capaces de diseñar y explicar los planes y programas que harán viables sus propuestas.

Y luego, deberán convencer a los mexicanos que no nos ofrecen más de lo mismo.