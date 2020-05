¿Servirán de algo los casi 4 millones de créditos?

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que el Gobierno no debe endeudarse para enfrentar la crisis económica que afecta a México, pero que las personas con menos recursos sí deben pedir prestado para, supuestamente, sobrevivir y, de paso, adquirir productos y servicios y así reactivar a la economía.

Así lo dijo ayer, claro que con muchas palabras más, al presentar cómo va la entrega de los casi cuatro millones de créditos que a lo largo del año en curso distribuirán casi 307 600 millones de pesos entre millones de personas y empresas micro, pequeñas y medianas, lo que supuestamente servirá para estimular la demanda de una gran cantidad de bienes y servicios.

Hasta ayer, así iba la distribución de estos créditos.

Del millón de Créditos a la Palabra, cada uno por 25 mil pesos, se han proporcionado 329 635 por un total de 8241 millones de pesos.

Del millón de Créditos Solidarios a la Palabra otorgados por el IMSS a empresas registradas, también cada uno por 25 mil pesos, se han concedido 195 mil 004 por un total de 4 mil 785 millones de pesos.

De las 508 mil 542 Tandas para el Bienestar, que otorga créditos de 6 mil, 10 mil y 15 mil pesos, se han entregado 80 mil 200 por un total de 481 millones de pesos. En este caso, cada uno ha sido por 6 mil pesos.

De los 672 mil 261 créditos Issste para los trabajadores del Estado, se han otorgado 98 mil 252 por un total de 4 mil 495 millones de pesos. El crédito promedio asciende a 45 750 pesos.

De los 40 mil 196 créditos para vivienda Fovissste, también para empleados federales, se han entregado 3 mil 994 por un total de 2 mil 969 millones de pesos. El promedio de cada uno de estos créditos es de 743 mil 365 pesos.

De los 407 mil 538 créditos para vivienda para derechohabientes del Infonavit se han dado 45 mil 914 por 23 mil 517 millones de pesos. El crédito promedio en este caso es de 512 mil 197 pesos.

Finalmente, hasta el momento no se ha entregado ninguno de los 300 mil créditos de nómina Fonacot de 3 mil pesos cada uno, pero AMLO dijo que se empezarán a dar muy pronto.

En resumen, hasta la fecha se han entregado 752 mil 999 de los 3 millones 928 mil 537 créditos programados, el 19.2% del total, y se han “dispersado”, por usar el término del Presidente, 45 mil 028 millones de pesos de los 307 mil 557 millones programados, el 14.6% del total.

Recordemos que este montón de dinero no se le está entregando a personas o empresas, se les está prestando y deberán pagarlo tarde o temprano, con sus respectivos intereses, que van del 5.5% anual, que es la misma que la de referencia del Banco de México, hasta más del 12% en unos casos.

Aceptemos también que los 25 mil de créditos del IMSS a empresas, seguramente no alcanzarán para mucho durante los siete meses que faltan para que concluya el año, en donde la economía caerá entre un 7% y 12%, dependiendo del pronosticador.

Finalmente, debemos preguntarnos si los casi 308 mil millones de pesos serán suficientes para estimular la demanda interna y por lo tanto la economía, como asegura Andrés Manuel.

Este monto representa apenas el 1.5% de los gastos de consumo de los hogares mexicanos realizados en 2018, que, de acuerdo con el Banco Mundial, fueron de 854 725 millones de dólares, equivalentes en pesos a 19 316 785 000 000 (poco más de 19.3 billones de pesos al tipo de cambio promedio de ayer de 22.60 por un dólar).



Eduardo Ruiz-Healy es periodista de radio y televisión.