Sensatez y tonterías

¡Qué semanita! Entre sorteos de lotería estilo Peje, consultas sin sentido por capricho presidencial; los dislates de ese personaje llamado López Gatell; el despido de Irma Eréndira por “traidora” hacia el morenismo (hace tiempo debieron correrla por incapaz); el proteccionismo sospechoso hacia Florencia Serranía, esa señora que ha ido de caos en caos como directora del Metro y hasta ayer se animaron a cantarle el “farewell”; o el deslinde de Luis Donaldo Colosio Jr. de “nana-nana”. Pobrecito Dante Delgado, si no lo abandonan en plena campaña, lo hacen en cuanto pasan las elecciones.

Este es el recuento de lo bueno, lo malo y lo peor de la semana:

Lo bueno: He visto con mucha reserva la incipiente carrera política del hijo mayor de Luis Donaldo. A veces me parecía que lucraba con el nombre para destacar en la política. Fue candidato a la alcaldía de Monterrey por MC y ya es historia conocida su triunfo, a pesar de que los rivales no eran improvisados. La semana pasada decidió deslindarse de Movimiento Ciudadano y francamente me pareció bastante adecuada su postura, ojalá hubiera muchos políticos como él. No rompió con “nana-nana” solamente por un capricho, explicó que agradecía que lo hubieran postulado a la alcaldía regia, pero como gobernante ya no podía estar ligado al partido, pues tiene que trabajar para todos. Vaya, un político sensato en medio de tanta mediocridad. Así como lo he criticado, hoy debo reconocer la valiente postura de Luis Donaldo Jr. México necesita personajes con esa mentalidad diferente, que entiendan que el ejercicio del poder es para todos, no solamente para sus seguidores y los militantes del partido que los postuló. Esperemos que, un día de estos, Luis Donaldo se dé una vuelta por Palacio Nacional y platique con alguien que se llama Andrés Manuel. Mucha falta le hace.

Lo malo: A propósito del Peje, él es feliz, feliz, feliz, porque sigue dividiendo al País. Ahora resulta que se toma atribuciones que no le tocan, como ser la única voz autorizada para hablar del desastre de la Línea 12 del Metro. Perdón, pero Claudia Sheinbaum es la jefa de Gobierno (en el papel al menos) y él debería respetar esa posición. Ella es quien debería enfrentar todo lo relacionado a este tema. Pero este señor pasa por encima del federalismo como si fuera su puesto de “dogos”. Y eso no es todo, don AMLO organizó una reunión, en Palacio Nacional, con los ONCE gobernadores electos emanados de Morena. ¿Nadie le ha informado que fueron quince los que tomarán las riendas en sus respectivos estados este año? ¿Por qué solamente reunirse con los de su partido (suyo, de su propiedad)? No debería hacer estas distinciones, todos los gobernadores tendrían que ser tratados igual. Pero no, seguimos atorados en esa inercia que nos dejaron los 70 años de priismo absolutista.

Lo peor: Cada vez es más difícil entender la razón por la que López Obrador no despide a Hugo López Gatell. El “subsecretario” fue todo un fracaso como estratega para enfrentar la pandemia. Más de 230 mil muertos de manera oficial así lo indican. Ahora dijo que el asunto de los niños con cáncer está siendo usado por la “derecha internacional” para ganar adeptos en México. Todo para “cubrir” a un Presidente que se comprometió a tener los medicamentos el 26 de junio, pero nomás no aparecieron. Hizo sentir como si hubiera un intento de golpe de Estado contra el Peje. ¿Organizado por los niños con cáncer? Lamentable.

Lo bizarro: Francamente no puedo entender que haya gente “pensante” que apoye esa farsa de la consulta popular dizque para enjuiciar a ex presidentes. Por supuesto que no debemos ir a votar porque, para empezar, es función de la Fiscalía abrirles un proceso si tienen cuentas pendientes. Y, segundo, que AMLO explique por qué no incluye en su “ejecución sumaria” a Echeverría. ¿Tlatelolco y el Jueves de Corpus no importan?, ¿o será que no le conviene porque en ese tiempo él era militante priista? Será un dinero tirado a la basura porque es una farsa y, además, no hay forma de que llegue a la meta de los 37 millones 411 mil votantes que necesita para que la “consulta” sea válida y vinculante. Los números no dan, a menos que rellenen las urnas (¿serán capaces?, jajajajajaja). La próxima semana hablaremos del tema y de esos “seudo intelectuales” que apoyan tamaña estupidez.

Martín Holguín