Regreso a clases

La discusión en torno a que la fase epidémica actual afecta especialmente a niños y adolescentes quedó prácticamente resuelta con los datos proporcionados por la Secretaria de Salud a inicios de esta semana: La evidencia indica que por cada 100 mil habitantes, las defunciones de ese grupo etario son imperceptibles. El dato cobra relevancia dado que se acerca la fecha de inicio del ciclo escolar y esa información es invaluable para sacar conclusiones respecto a la modalidad que deberá tener el regreso gradual a la normalidad en materia educativa. Como se sabe, el regreso será parcial: Ni todas las escuelas ni todos los grupos ni todos los alumnos.

Al respecto, vale la pena comentar los hallazgos de la neuróloga Nadia González reportados en su estudio La incertidumbre sobre la escuela presencial, que evalúa los riesgos para los niños al interior del aula. El estudio fue publicado en la revista Nexos del 4 de agosto, en el apartado sobre educación. Las conclusiones de la investigadora, quien es además madre de dos niños inscritos en kínder y primaria, son las siguientes:

Los niños rara vez desarrollan una presentación clínica grave de la infección por SARS-CoV-2 y son menos propensos a transmitirla que los adultos.

En estudio reciente realizado en Inglaterra, se reporta que el SARS-CoV-2 rara vez es mortal en niños y adolescentes, incluso entre aquellos con comorbilidades subyacentes. El riesgo de ser hospitalizado en terapia intensiva es de 1 en 50 mil y de muerte de 2 en un millón.

En otros países, México incluido, un análisis sobre mortalidad en población pediátrica revela que la mortalidad por SARS-CoV-2 es muy baja y depende casi por completo de la presencia de comorbilidades.

En la mayoría de los países europeos se decidió reiniciar la educación inicial y básica en forma presencial antes de la disponibilidad de vacunas contra el virus.

Los niños tienen la necesidad de socializar con otros niños.

Los cursos en línea han frustrado a los niños y se ha afectado su desarrollo cognitivo en cuanto a autonomía, regulación emocional y habilidades sociales.

Los diversos análisis realizados demuestran que las escuelas no son una fuente importante de contagio. Recientemente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ha hecho varios llamados a la apertura de las escuelas. En la justificación para hacerlos, señala la posibilidad de que:Las pérdidas que sufrirán los niños y los jóvenes por no asistir a la escuela sean irrecuperables () los más afectados son los niños de entornos con escasos recursos que no tienen acceso a herramientas de aprendizaje remoto, y los niños más pequeños.

En ese contexto, la investigadora González pone a consideración valorar las medidas de control que contribuyan a reducir el riesgo epidémico entre aquellos niños cuyos padres hayan decidido llevarlos al centro escolar. Propone atender los siguientes aspectos:

1. La preocupación que de manera natural tendrán los maestros y padres sobre estar suficientemente protegidos con la vacunación.

2. Un diagnóstico de las necesidades escolares y comunitarias para el aprendizaje.

3. Implementar las medidas de mitigación con eficacia comprobada para prevenir la infección por SARS-CoV-2 (uso de cubrebocas, lavado de manos, ventilación).

4. Proveer a las autoridades escolares del apoyo que requieran para la toma de decisiones relacionadas con el acontecer epidémico; ofrecer un servicio de asesoría permanente a las autoridades educativas.

Finalmente, la autora ofrece una reflexión por demás ilustrativa:

Este bicho nos ha enseñado que la incertidumbre es parte de la vida, que hay que aprender a vivir con ella y usar las pocas certezas para tomar decisiones importantes. Y una certeza es que los niños y adolescentes necesitan la escuela. Cierra con lo señalado por Justin Lessler, epidemiólogo de la Universidad de Johns Hopkins: Hemos decidido que la escuela es importante. Y debemos hacer las cosas importantes, incluso si son difíciles.

