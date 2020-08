Al tratar de explicarme por qué muchos mexicanos andan por las calles como Juan por su casa sin tapabocas; y, al platicar con un amigo médico me comentó que la pandemia no se controlará mientras la gente no obedezca y no siga las medidas sanitarias elementales en forma unánime. Por ejemplo, usar los imprescindibles cubrebocas vayan a donde vayan…