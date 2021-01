Quita el dolor, no des vitaminas

Octavio Ballesteros

"Lo peor del error es la perseverancia",

Fernando de Rojas.

Hay una ventaja de la adversidad, te puede dar mucha claridad. Y en el caso de la crisis que actualmente se está viviendo a nivel planeta el coach de negocios, Darren Hardy, descubre cinco tendencias que podemos aprovechar. Veamos cuáles son.

Nuevas ideas

La primera de ellas es que esta nueva realidad exige nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas soluciones. ¿Qué pasará con la educación, como serán las consultas médicas? ¿Qué necesidades hay que no existían hace tres meses?

La segunda viene siendo que después de cada crisis viene una oportunidad de crecimiento exponencial. Hablamos de crecimientos de dos a 10 veces tu tamaño de ingresos o de utilidades, y eso se consigue con los nuevos mercados que se abren. Se calcula que por lo menos el 30% de los restaurantes cerrarán de manera definitiva, y lógicamente habrá menos gente interesada en invertir en un restaurante, y para cuando la gente regrese a comer fuera ¿cómo aprovechará ese mercado desatendido los sobrevivientes?

La tercera es algo que ya hemos escuchado bastante: Lo virtual y lo digital es la nueva realidad. Y ya prácticamente no habrá regreso a lo anterior. Veamos el caso de Starbucks, que tiene un mercado digital del 30%, que son los clientes que manejan tarjeta prepagada de la empresa. En 2019 tuvieron compras anticipadas por 1,600 millones de dólares. De estos 156 millones no se usaron, no tuvieron que servir café.

Hay gente que no estaba acostumbrada a comprar en línea, al estar los centros comerciales cerrados empezaron a ser usuarios de Amazon, y ya no van a regresar a las tiendas. La eficiencia vía digital es de mucha magnitud.

Cuarta y quinta

La cuarta viene siendo la conveniencia de tu producto o servicio. Netflix derrotó a Blockbuster no por tener mejores películas sino por la comodidad. La fotografía digital tiene menor calidad que la película de revelado, sin embargo Kodak sucumbió a lo digital (a pesar de tener las patentes de lo digital). El CD tiene mucho mejor calidad de sonido, pero la gente prefiere traer mil canciones en su iPod en el bolsillo.

Y la quinta y última es la siguiente: En estos momentos el mercado está sufriendo mucho, mucha gente pasa por situaciones difíciles ya sea por cuestión económica o de salud. Y como los problemas son serios las respuestas tienen que ser serias. ¿Con tu producto o servicio qué impacto tienes en las personas, en las instituciones? ¿de qué manera puedes ayudar a tus clientes, a la gente?

No es lo mismo ofrecer vitaminas que ayudarle a un paciente a quitar el dolor. Unas vitaminas pueden servir y es bueno tomarlas, pero si el cliente no está acostumbrado o ya toma unas, será muy difícil que te las compre. Pero si lo que le ofreces le quita el dolor, el tumor, el cáncer, no te lo compra, te lo arrebata.

Y aquí viene la pregunta para ti, estimado lector: Con tu labor profesional, con el giro de tu negocio, con el servicio que brindas, ¿quitas el dolor u ofreces vitaminas? ¿Qué dolor actual en el mercado puedes ayudar a erradicar? Si lo encuentras y lo logras, tiempo te faltara para cubrirlo. Y todo lo que esto conlleva. ¡Feliz domingo!

