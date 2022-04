¿Qué se piensan sobre la corrupción y la inseguridad?

La corrupción y la seguridad son dos temas fundamentales, para la sociedad y el Gobierno. El candidato López Obrador dijo que si ganaba la presidencia al sólo asumir el cargo se terminaría la corrupción.

Y también que los gobiernos anteriores no sabían hacer frente al tema de la seguridad, pero que con él en Palacio Nacional el Ejército de inmediato volvería a los cuarteles y su Gobierno, con otra estrategia, resolvería el problema de la inseguridad.

GEA-ISA acaba de dar a conocer los resultados de su encuesta trimestral. En este artículo se comparan encuestas de 2019, 2020 y 2021 con la de marzo 2022 en el tema de la corrupción y la inseguridad, para ver si a tres años de Gobierno ha cambiado la percepción de la ciudadanía.

En 2022, el 82% piensa que todavía hay corrupción en el Gobierno federal y el 10% no. En septiembre de 2019, el 69% creía que todavía había y el 23% que ya no. Crece en 13 puntos quienes dicen que todavía hay corrupción y disminuye en 13 los que creen que ya no existe.

Para septiembre de 2019, el 25% de los encuestados decía que los funcionarios del actual Gobierno eran menos corruptos frente a los gobiernos anteriores y en 2022 ya sólo el 17%. Crece en ocho puntos quienes piensan que los actuales no son menos corruptos que los anteriores.

El 56% pensaba que el Presidente había realizado acciones para evitar la corrupción en marzo de 2019 y en 2022 lo piensa el 42%. Cae en 14 puntos los que piensan que el Presidente realiza actividades en contra de la corrupción.

En 2022, el 52% considera que con relación a hace seis años la corrupción ahora sigue igual que antes y en marzo de 2019 era el 55%. No hay variación. En marzo de 2019, el 31% consideraba que era mayor contra el 21% en 2022. Una reducción de 10 puntos. Y si es menor el 14% lo decía en 2019 y el 21% en 2022. Un crecimiento de siete puntos.

El 55% piensa que el País es igual de inseguro que hace seis meses, el 37 % que es más y el 12% en 2022. En marzo de 2019, el 47% que es igual, el 39% que es más inseguro y el 14% menos. No hay variaciones en estos indicadores. La percepción de inseguridad y el crecimiento se mantiene.

En 2022, el 54% desaprueba la estrategia de seguridad del Gobierno federal para combatir al crimen organizado y el 38% la aprueba. En 2019 el 65% la aprobaba y el 28% la desaprobaba. Crece en 26 puntos la desaprobación y disminuye en 27 puntos la aprobación.

El 52% piensa que las organizaciones criminales han crecido y se han vuelto más violentas y el 40% que han disminuido en 2022. En septiembre de 2021, el 42% pensaba habían crecido y el 48% disminuido. Aumenta en 10 puntos los que piensan que el crimen ahora es más fuerte y disminuye en ocho puntos quienes dicen ha decrecido.

Sobre si se debe cambiar o no la actual estrategia de seguridad, el 53% dice debe cambiarse y el 40% continuar en 2022. En septiembre de 2020, 43% cambiar y 46% seguir. Crece en 10 puntos los que piensan la estrategia debe cambiarse y disminuye en seis puntos quienes dicen debe mantenerse.

En el tema de la corrupción y la inseguridad existe una percepción distinta de la realidad entre el Presidente y la ciudadanía. Para ésta la corrupción persiste y no se hace nada, para que esto cambie, cuando el Presidente, “con otros datos”, sostiene que ya se acabó.

Y mientras el Presidente asegura que su estrategia contra el crimen organizado funciona muy bien, la ciudadanía pide se cambia ante la evidencia de su fracaso y el aumento de la violencia en todo el País, con particular énfasis en ciertas regiones.

Los datos de la encuesta GEA-ISA señalan que el Presidente y su Gobierno no son bien evaluados en materia de corrupción y seguridad y también que se abre la distancia entre la percepción que la ciudadanía tiene de estos temas y la que sostiene el Presidente.

Rubén Aguilar Valenzuela

Twitter: @RubenAguilar