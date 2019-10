¿Qué pasó en Culiacán?

"La amabilidad es el lenguaje que el sordo puede oír y que el ciego puede ver",

Mark Twain.

Gabriela Warkentin es una periodista de la Ciudad de México, tiene un noticiario de radio por la mañana, y es catedrática universitaria de la carrera de Periodismo.

A principios de octubre fue invitada junto con otro grupo de intelectuales y periodistas a un foro en Culiacán, en la casa del "Maquío" Clouthier, la cual la familia pretende convertir en centro cultural.

El foro en el que participó Warkentin fue sobre el tema de la paz. Las ponencias estuvieron muy bien, el clima, el ambiente, con casa llena. Todo un éxito el evento.

Al terminar la llevan a su hotel, ella tiene todavía un poco de hambre y pregunta dónde pudiera cenar. Le recomiendan dos lugares que están en la misma avenida, por lo tanto cruza la calle y se dirige a uno de ellos. El lugar está lleno, cena muy rico, y se regresa al hotel. Todo en un ambiente totalmente tranquilo y seguro. Dos semanas después, jueves 17 de octubre ocurrió lo que todo mundo sabe, y justo todo lo contrario a lo que se había vivido.

Días después del triste evento Gabriela se comunica con uno de sus colegas culichis y le pide su opinión sobre lo ocurrido. Este le responde más menos lo siguiente: “Nos la creímos de que ya habíamos avanzado como una sociedad más sana, más estructurada, más desarrollada. Nos acabamos de dar cuenta de que no es así”.

Las reflexiones de Warkentin

Warkentin considera que lo que está pasando en el mundo actualmente tiene una característica común: La incertidumbre. Veamos por ejemplo en el caso de la economía con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, no se sabe cómo terminará. Aquí en México con el presupuesto de la Federación para 2020 donde hay cancelación de apoyos para ciertos sectores.

La incertidumbre política está como plaga por todo el mundo: Las protestas en Chile, Bolivia, Hong Kong, Líbano, y Cataluña en España.

Una niña sueca, Greta, empieza a protestar por cambio climático, y llega a Estados Unidos y es recibida como héroe del planeta, y todo por una razón: Dice lo que todo mundo quiere decir, pero no se anima a hacerlo.

A nivel México, está muy claro que lo que estamos viviendo es un cambio de régimen no un simple cambio de partido en el poder.

En Ciudad de México 300 alcaldes se juntaron para reclamar la falta de presupuesto, algo nunca visto.

Qué podemos hacer

Warkentin sugiere que tenemos que entender los nuevos tiempos y movimientos que estamos viviendo. Tenemos que ser un interlocutor que más pese en la sociedad a través de ONG’s u organismos intermedios. El caso de Hermosillo, ¿Cómo vamos? es uno estupendo de organización social tratando de incidir positivamente en la ciudad.

Aprender a reclamar de manera individual y colectiva. Como es posible que un puñado de diputados promuevan algo que no deseamos como sociedad. Otro aspecto importante es voltear a ver a la gente que se encuentra más vulnerable en la sociedad, la gente que no tiene con qué y muy pocas oportunidades, los de más bajo nivel socio económico. Gabriela le llama el México invisible. Tanta desigualdad económica no es sana como sociedad, hay que participar o apoyar alguna labor altruista.

Concluye Warkentin que México sigue siendo un gran país con muchas oportunidades, y termina su intervención con una frase muy simpática: Make salsa not war. Estimado lector, ¡feliz domingo!

Octavio F. Ballesteros Navarro. Socio del Despacho Asesores Ballesteros. Focalizados planes de ahorro y protección, y deducibles.

octavio@ballesterosyasociados.com.mx. FB: asesores Ballesteros