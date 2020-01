¿Qué es lo que está causando los incendios en Australia?

CIUDAD DE MÉXICO.-Crisis ambientales, como los recientes incendios forestales en el Amazonas, Siberia, Alaska, California, México y Australia, son causadas por el cambio climático.

Sin embargo, “lo que ocurre en las zonas de la costa este y sur de Australia, desgraciadamente, es una muerte anunciada”, aseveró Gerardo Ceballos González, del Instituto de Ecología de la UNAM.

En entrevista para Radio UNAM, señaló que la isla ha vivido un año de sequía extrema y las temperaturas diurnas más altas en los últimos 150 años.

Esto desde hace meses se veía venir, y el Primer Ministro no ha hecho las cosas que tenía que hacer. No es coincidencia, no es una cosa fortuita el que haya incendios en tantas partes del planeta”.