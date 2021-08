Prontuario de género

Había una vez un mundo en el que las cosas eran simples y sencillas. Y la gente creía que las palabras que había ya serían todas. Resultó que no, pues de repente aparecieron otras palabras. Decir hombre o mujer, masculino o femenino, era suficiente o al menos así parecía, pero hace pocas décadas surgió otro lenguaje con palabras que brotaron de una nueva modalidad de concebir todo lo relativo a aquel simple y sencillo mundo binario en donde una persona era hombre o era mujer. (Hago la aclaración sobre algunas personas cuya identidad sexual al nacer resultaba difícil de determinar porque sus órganos genitales eran ambiguos, malformados, lo que se conoce como intersexo, pero se trataba y se trata de verdaderas excepciones: Aproximadamente dos de cada 10 mil nacimientos, o sea el 0.0002%, aunque la ONU declaró alguna vez que era el 1.7% pero esa cifra ya quedó formalmente rebatida: Otro grave desatino de la ONU que rebajó su credibilidad en materia sexual y reproductiva. Bueno, ya explicado esto regresemos a las palabras nuevas en el lenguaje hoy ya popular en cuestiones de género y que ha sido promovido por la ideología (o ideologías) de género. Hay vocablos que conviene conocer: “Cisgénero” que significa que el género (masculino o femenino) con el que una persona se identifica a sí misma es concordante con el sexo que se le reconoce desde que nació; esta palabra proviene del latín “cis” que significa “estar del mismo lado”. “Transgénero”, que expresa que el género con el que la persona se identifica a sí misma no concuerda sino que difiere del sexo con el que nació, por ejemplo, una mujer transgénero es quien tiene genitales de varón pero “ella” se identifica como mujer o, viceversa, un hombre transgénero es quien nace con genitales de mujer pero “él” se auto-identifica como hombre. Una persona heterosexual, lesbiana, gay o bisexual que se identifica a sí misma de acuerdo con el sexo que nació (mujer o varón) es una persona “cisgénero” pues se reconoce a sí misma con el sexo real, anatómico: Su sexo y su género están “del mismo lado”. De manera que ahora queda claro que no todos se identifican ser del género que concuerda con el sexo que nacieron: El sexo lo definen los órganos genitales y el género es cómo la persona se identifica (se siente o se percibe) a sí misma. Definir a las personas como mujeres u hombres es lo que se llama clasificación binaria de género, pero cuando la persona no se autodefine hombre o mujer entonces se trata de “no binario” de lo cual existen varias modalidades: “Genderqueer” o género “queer”, cuando la persona no siente ser de ninguno de los géneros convencionales (masculino o femenino) sino que se siente ser de ambos géneros o de ningún género o una combinación de géneros, esto es, masculino y femenino a la vez. Las personas de “género fluido” o “”genderfluid” son las que cambian de un género a otro por momentos o temporadas, o se perciben a veces como de ambos géneros al mismo tiempo y luego cambian a sentirse de uno u otro género… o de ninguno. Los individuos “sin género” o “agender” son los que no se perciben a sí mismos ni masculinos ni femeninos, es una subclase de la categoría de “no-binario”. “Bigénero” o “bigender” es la persona que se identifica a sí misma como femenina y masculina a la vez, aunque puede haber variaciones de grado. En cuestión de términos, la identidad de género no es lo mismo que la orientación sexual, por ejemplo una persona transgénero puede ser heterosexual u homosexual, esto último es su orientación sexual y lo de ser transgénero es su identidad de género. Hay más vocablos en cuestiones de género y es necesario conocer correctamente su significado para poder interpretar bien y opinar sobre lo que se lee o escucha de esta materia. Y ya habrá otra oportunidad para simplificar más de esa terminología en este espacio.

