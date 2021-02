Primero se nos dijo que en marzo, ahora que a mediados de abril, ¿y luego?

Esto dijo el 8 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse al plan de vacunación contra el Covid-19 de las personas de 60 o más años: “Que logremos, aún en una primera dosis, vacunar a todos los adultos mayores del País a finales de marzo, seguimos sosteniendo ese plan, que podamos vacunar a todos los adultos mayores de 60 años a finales de marzo, aún con una primera dosis y terminar de vacunarlos en segunda dosis en abril, ese es el propósito”.

Esto dijo AMLO el domingo pasado, el Día del Amor y la Amistad, también sobre el mismo plan: “Queremos que a más tardar a mediados de abril ya estén vacunados, aun con primera dosis, los 15 millones 717 mil 170 adultos mayores de 60 años”. E insistió: “Entonces, así vamos a ir avanzando y por eso calculamos que a mediados de abril ya tendríamos cubierto todo el País y vacunados cuando menos con la primera dosis, que ya es bastante la protección, a 15 millones 717 mil 170 adultos mayores.

En sólo cinco días, el Presidente cambió la fecha objetivo para vacunar con la primera dosis a los 15 millones 717 mil 170 de mayores de 60 años, de finales de marzo a mediados de abril.

Escribí hace una semana en este espacio que “De acuerdo con el Presidente, para el 30 de abril habrán sido aplicadas 28 millones 921 mil 508 dosis a los mayores de 60 años más”, es decir ambas dosis a 14 millones 460 mil 754 de personas, que es el número que entonces se manejó. Que el número de adultos mayores se incrementara en un millón 256 mil 416 en menos de una semana sólo demuestra que en el Gobierno de la 4T no se han puesto de acuerdo sobre cuántos sexagenarios, septuagenarios, octogenarios, nonagenarios y centenarios hay en México, como tampoco parecen saber cuántos trabajadores de la salud se desempeñan en los hospitales Covid.

Desde ayer, en que empezó la vacunación de los 15 millones 717 mil 170 mujeres y hombres de 60 o más años, hasta el 15 de abril, cuando de acuerdo a AMLO se les habrá aplicado la primera dosis a todo ellos, transcurrirán 59 días. Para que se cumpla el nuevo y reformado compromiso presidencial deberán aplicarse un promedio de 266 mil 393 dosis diariamente, que son menos que las 378 mil que deberían haberse aplicado para cumplir con lo que hace una semana preció Andrés Manuel.

Desde el 24 de diciembre hasta el sábado pasado transcurrieron 109 días y en ese periodo se aplicaron 790 mil 981 dosis en el País, un raquítico promedio diario de 7 mil 257, principalmente a trabajadores de la salud en hospitales Covid y otras personas que el Gobierno decidió que debían vacunarse, como son los Siervos de la Nación que acompañan a las brigadas de vacunación.

Además de vacunar a los adultos mayores, deben recibir la segunda dosis de la vacuna Pfizer 652 mil trabajadores de la salud y la primera dosis otros 513 mil 575. En total un millón 165 mil 575 dosis que también, supongo, deben aplicarse desde ayer hasta el 15 de abril, lo que significa 19 mil 755 dosis cada día, además de las 266 mil 393 que recibirán los adultos mayores.

¿Podrán aplicarse 286 mil 148 dosis todos los días, sábados y domingos incluidos, para lograr la meta el 15 de abril entrante?

¿Estarán disponibles esas 19 millones 882 mil 732 dosis durante los próximos 58 días?

No lo creo y ojalá me equivoque, pero no dudo que dentro de una semana o dos el Presidente anuncie una nueva modificación al plan de vacunación de mayores de 60 años.

