Prensa, poder y el hijo del Gober…

Ejercer el poder político no es una tarea tan simple como parece a simple vista. El mandato de Andrés Manuel López Obrador es la prueba viviente. Creó un personaje, lo desarrolló y terminó siendo devorado por él. Estaba convencido que su sola presencia bastaba para arreglar los problemas que veía en el País, pensaba que tenía la solución y olvidó que los personajes con quienes iba a gobernar estaban bien metidos en la dinámica marcada durante décadas: demagogia, corrupción, búsqueda de poder político y económico.

No ha podido superar que los medios de comunicación (con algunas excepciones) no se hayan arrodillado ante él. Exige lealtad a ciegas, que no se le señalen los múltiples errores y por eso ha arremetido contra todo el que escribe u opina en su contra.

Los que lo rodean actúan exactamente igual. Quienes trabajan en su gabinete y los que gobiernan estados o municipios esperan aplausos constantes aunque no cumplan. Amenazan de manera velada (con el pretexto de las pautas) a los medios que osan criticarlos, a ellos o su familia. No soportan que se les diga que no son perfectos, que fueron electos para combatir el crimen, no para andar firmando desplegados en apoyo al “jefe”, asistiendo a inauguraciones de aeropuertos o promoviendo esa farsa de la supuesta revocación de mandato. A propósito de esa revocación, qué extraño que los que supuestos afectados (el Peje puede ser destituido) promuevan la asistencia a las urnas. Claro que hay “ganso encerrado”, ya no se puede descartar que don AMLO quiera la extensión de mandato.

Hago una pausa para dejar unas preguntas en serie: 1.- ¿El hijo de Alfonso Durazo es secretario, subsecretario o director general de algo relacionado a la energía y no lo han querido anunciar? 2.- ¿Tiene estudios en manejo de litio, tanto como para andar en un “road show” de medios por todo el Estado hablando sobre ello? 3.- ¿No existe un solo sonorense que pueda manejar ese tema y explicarlo? Amén de que, hoy, a muy pocos nos importa el asunto. 4.- ¿Es correcto que lo hayan mandado a promover la revocación de mandato cuando todavía era delito hacerlo? Lo hizo antes de que los senadores de Morena, encabezados por la super honesta Olga Sánchez Cordero, lo hicieran “legal”. 5.- ¿Eso no se llama nepotismo? Es peligroso cuando se dejan de cuidar las formas. Y apenas van seis meses de la administración.

Y, después de esa pausa, les cuento que sí se ha atentado fuerte contra la libertad de expresión. Nunca en mis más de 40 años en el oficio lo había sentido con tal intensidad. Y vaya que he vivido sexenios complicados, pero no es como que uno deba quejarse. Pero sí debemos cerrar filas y exigirle al Presidente que deje de golpear a los periodistas que no lo aman (eso espera, en serio).

Ayer inauguró el tal AIFA, pero debe haber estado furioso porque no fue el protagonista en las redes. Primero por culpa de Julio Scherer Ibarra y su denuncia en contra de Alejandro Gertz Manero y doña Olga Sánchez Cordero. Scherer se fue a la yugular de dos de los consentidos del Peje, lo cual es grave porque muestra la podredumbre en el gabinete y dejó en evidencia a un secretario de Gobernación que no fue capaz de apagarlo cuando apenas era una fogata.

Ya en la “celebración “, con tlayudas y ventas artesanales en el piso, los reflectores se fueron sobre la primera dama que no es primera dama, pero hace viajes en representación oficial del Presidente que no es Presidente. Ah, no, esto no. Resulta que doña Beatriz tuvo la infeliz ocurrencia de hacer un chiste en honor a Peña Nieto (“no, menos, como 10 minutos”) y eso fue la nota del día. El “trending” de las redes fue el “chiste” de la señora y nadie se acordó que empezó a funcionar la Central, digo, el Aeropuerto Felipe Ángeles.

Y allá estuvo Alfonso Durazo. Puesto para el festejo. Mientras eso sucedía, en Empalme volvía a haber código rojo con otra ejecución. Pero a quién le importa, Sonora no es la prioridad, lo que vale es quedar bien con don Andrés y con la Sheinbaum. No vaya a ser que en una de esas Ebrard toma la delantera y ahí sí…

Y me faltó hablar de nuestros lamentables diputados locales y el señor de Derechos Humanos que defiende el aborto. OMG. Temas para la próxima semana.