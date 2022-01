Preguntas a los gobernantes

Esta columna inicia hoy con unas preguntas en serie… 1.- Dirigida al gobernador Alfonso Durazo, y a José Luis Alomía: ¿Con quién sienten compromiso?, ¿con el pueblo que les dio el voto en Sonora o con López Obrador y su línea de no hablar abiertamente del aumento de casos de Covid y mucho menos de los muertos que se registran diariamente? 2.- Dirigida a Durazo y María Dolores del Río: ¿Con quién sienten compromiso?, ¿con el pueblo de Sonora que les dio el voto o con López Obrador, su línea de abrazos sin abrazos y la orden de minimizar el serio problema de una inseguridad fuera de control? Ahora resulta que sólo Cajeme (con sus ineptos alcalde y comisario de seguridad) tienen un conflicto serio. Platíquenle eso a una familia de Pitiquito que perdió al padre y su hijo, ambos trabajadores honestos, a manos de criminales. O a los que han sido atacados en Altar sin deberla ni temerla, o a las víctimas inocentes en Guaymas o a los aterrados habitantes de Nogales, Caborca, Magdalena, SLRC, Hermosillo, Navojoa, etcétera. 3.- Al Gobernador: ¿Y si le cambiamos los libros que prometió regalar a cada sonorense “para que se nos quiten las ganas de matar” por pruebas de Covid gratuitas que eviten nuestras muertes? La más barata ronda los 350 pesos, dinero que la mayoría de la gente no tiene y, por lo tanto, está a oscuras en el momento de más contagios desde que inició la pandemia. 4.- ¿Cuántos fallecimientos por Covid se han registrado el último mes en Sonora?, ¿por qué han decidido “clasificar” esa información? Un solo muerto ya es una tragedia y mucha gente está confiada en que ya no existen víctimas mortales. 5.- Al alcalde de Cajeme: ¿Por qué no ha hecho ajustes en los mandos de seguridad pública si ese Municipio vive el momento más violento que se recuerde?, ¿qué, quién o quiénes lo impiden? 6.- Al alcalde Hermosillo: Más allá de las taquerías y neverías, ¿cómo está la ciudad en pavimentación, recolección de basura, alumbrado?, ¿la recorre cada día con ojo crítico o sólo para “la foto del feis”?

El enfoque

En México tenemos un serio problema con el enfoque que se da a la mayoría de los temas. La “grilla” suele quedar por encima del sentido común y todo termina reducido a algo que aporta nada, absolutamente nada. Desde hace semanas existe el rumor de que Claudia Pavlovich puede irse como cónsul a Barcelona. ¿Cuáles han sido los temas alrededor? Que si se lo ganó “entregando” el Estado, que si es un problema para Alfonso Durazo porque no podría auditar su administración, que si el PRI está o no de acuerdo, que si López Obrador quiere apoderarse de los priistas. Y así, puras babosadas irrelevantes. Lo que aquí deberíamos estar discutiendo es el porqué de este tipo de decisiones, tendríamos que cuestionar el perfil de Claudia Pavlovich y su afinidad para el cargo. ¿No hay diplomáticos de carrera en este País?, ¿para que sirven profesiones como relaciones internacionales si al final estas posiciones se dictan por criterios de conveniencia política? No, Claudia no debería ser cónsul, pero porque no está preparada para ello. Existen profesionales que han estudiado las relaciones de México con países extranjeros y saben qué se debe hacer en cada situación. Mandar a Claudia a Barcelona o Quirino a Madrid es seguir con los mismos criterios de los regímenes priistas y panistas, a los que don AMLO dice detestar. Es como si un médico cirujano quisiera litigar o un abogado se metiera a un hospital para hacer una cirugía. Aunque, pensándolo bien, todo sigue igual. Difícil cuestionar esto cuando un agrónomo dirige Pemex o hay comunicadoras a cargo de la estrategia contra la inseguridad o un intelectual es colocado como secretario de Gobierno. Por eso estamos como estamos.

La Unison

Ayer era el día pactado para el regreso a clases. Para la mayoría no hubo porque hay incertidumbre sobre clases presenciales o no, maestros no asignados a diferentes materias. Mucho trabajo tiene la rectora Rita Plancarte porque ese caos no debería existir. Hay muchachos que tienen dos años inscritos y jamás han pisado un aula. ¿Cómo harán para que recuperen ese tiempo perdido? Es urgente tomar decisiones, pero el tiempo se ha ido en nada y los estudiantes ya están siendo afectados. Esta situación no es digna de una institución sólida y respetable.