Postelectoral

Hay varias lecturas tras la elección en Tamaulipas, Durango, Oaxaca, Quintana Roo, Aguascalientes e Hidalgo. La más evidente es la concerniente a Morena, pero también destacan los efectos para los partidos de oposición.

La elección de este domingo y las del año próximo son la antesala al 2024 y no pintan nada bien para la oposición. Morena está en un muy buen y envidiable estado de salud.

Previo a los comicios, Mario Delgado anunciaba muy optimista que ganarían 6 de 6 entidades, pero solamente él se la creyó.

La mayoría de las encuestas vaticinaban por lo menos tres triunfos para Morena y elecciones competidas en tres entidades.

Sin embargo, Morena ganó de manera muy holgada en Quintana Roo, Oaxaca e Hidalgo. Mara Lezama hizo una muy buena campaña y por ello ganó con casi 40 puntos de diferencia respecto a su rival más cercana y Morena ganó las quince diputaciones de mayoría en Quintana Roo.

A su vez, Salomón Jara y Julio Menchaca se beneficiaron del efecto AMLO, pero también de que ambos fueron buenos candidatos, similares a López Obrador, con carisma populista. Ambos ganaron por más de 30 puntos de diferencia.

Tamaulipas fue más cerrada, pero Américo Villarreal ganó por más de 5.5 puntos porcentuales. Habrá alternancia en estas cuatro entidades y Delgado entrega buenos resultados para su partido. El PRI tiene delante un panorama muy desolador.

Alejandro Moreno lidera un partido en peligro de extinción y se aferra a su cargo, optimista y a la defensiva, lanzando culpas de la debacle priista a “la intervención del aparato del Estado” y no a la crisis ética que vive su partido o al desgaste de la marca tricolor. Moreno me hace pensar en un aficionado de la selección nacional, quien a pesar de las recientes derrotas ve con optimismo el partido contra Polonia, cree que México podrá imponerse en Qatar y no desea cambiar de director técnico. Tras la elección, el PRI se quedó sin dos de sus bastiones.

La pérdida tricolor es una sangría. El PRI gobernaba en 14 entidades en el 2018 y este 2022 solo gobernará en Durango, Coahuila y Estado de México.

El año que entra podría perder estas dos y quedarse solo con 1 estado, como el PVEM que hoy gobierna en San Luis Potosí.

Las principales figuras priistas en el Senado no dan señales de vida. Ni Miguel Ángel Osorio Chong, ni Claudia Ruiz Massieu, ni Beatriz Paredes, ni Rubén Moreira, ni Alfredo del Mazo ni Eruviel Ávila demandan la renuncia de Alito Moreno tras el desastre. Nadie quiere administrar lo que queda del PRI.

El próximo gobernador de Durango se mostró muy conciliador con AMLO tras su victoria y nada autocrítico con su partido. El PAN también ha perdido presencia nacional. Antes del 2018 gobernaba en once estados y este 2022 sólo en cinco.

En los 12 años que gobernó México, el partido de Fox y de Calderón llegó a gobernar en algunos estados del Norte, pero realmente la fuerza del PAN está en el Bajío y el resultado en Aguascalientes este 2022 lo confirma. María Teresa Jiménez ganó con más de 20 puntos de diferencia y el electorado hidrocálido no castigó la alianza con el PRI ni a su dirigente.

Por el contrario, la Gobernadora electa de Aguascalientes presume su amistad con Marko Cortés y defiende la alianza con el PRI, a pesar de que Santiago Creel tuviese un momento de honestidad en el que, por error, recordó algo que antes le daba identidad al PAN y era su lucha contra la corrupción priista.

El PAN sobrevivió este proceso electoral, pero en 2023 difícilmente será competitivo si va solo. El destino blanquiazul está hoy ligado al del PRI y esto en sí mismo debería ser una tragedia para el panismo.

Finalmente, Movimiento Ciudadano tuvo buenos resultados el domingo pasado. En tres entidades obtuvo más del 3% de la intención del voto (Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas), con lo que mantiene su registro estatal, mientras que en Aguascalientes tuvo casi el 7%, pero en Quintana Roo poco más del 13%. MC va solo al 2024 y se convierte en el partido más codiciado para la coalición opositora