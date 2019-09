¿Populismo o demagogia?

Hoy, especialmente en Europa, Estados Unidos y América Latina, se habla mucho de populismo. Unos lo entienden de una manera otros de otra; el mismo Barack Obama se expresó alguna vez confundido al respecto. El consenso más cumplido sobre populismo es que “es un enfoque político que se dedica a atraer a la gente común que considera que sus inquietudes y preocupaciones son ignoradas por los grupos de élite establecidos”. El término de populismo surge y se desarrolla en el siglo XIX y se ha utilizado para referirse a líderes, partidos y movimientos políticos, pero rara vez algún líder o grupo se define a sí mismo como populista pues de ordinario se utiliza el término prácticamente como un insulto. Un prestigiado politólogo holandés, Cas Mudde, autor del lilbro “Una introducción muy corta al populismo”, dice que en ciencia política el populismo es la idea de que la sociedad está separada en dos grupos en conflicto, de un lado “la gente pura” y del otro “la élite corrupta”, y explica que los partidos populistas pueden estar en cualquier sitio del espectro político binario, tanto a la derecha como a la izquierda, o al centro. Así se tiene un populista de izquierda como Hugo Chávez en Venezuela y otro de derecha como Donald Trump en los Estados Unidos o Marine Le Pen en Francia. Los ha habido centrales como Juan Domingo Perón en la Argentina. Esta capacidad de navegar por un extremo, por el otro o en ninguno (el centro) es una característica del populismo de manera que más que una polaridad o tendencia política es una herramienta para ganarse adeptos y apoyos (votos), acceder al poder y, muy en especial, mantenerse en él si fuera posible. Las características del líder populista han sido bien delineadas por diversos expertos en ciencia política e incluso por especialistas en sicología social. Uno de los que más ha analizado el perfil de los líderes populistas es el autor del libro “El ascenso global del populismo”, Benjamín Moffitt, que señala que el populista suele tener conducta o expresiones “atípicas”, por ejemplo lo que se conoce como “malas maneras” (Donald Trump y Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas); otra característica del populista es que una vez llegado al poder se ve “forzado” a mantenerse en campaña permanente con la idea de estar continuamente convenciendo al pueblo de que él no es “establishment”, según afirma la politóloga Nadia Urbinati de la Universidad de Columbia, que también indica que el populista está formado de “negativas” o ”antis”: Anti-intelectualismo, anti-ciencia, anti-élite e incluso anti-política y tiene una versatilidad suficiente como para adaptarse a muy diferentes situaciones y condiciones o bien escabullirse de ellas. Otro politólogo que ha estudiado a fondo el populismo -Martin Bull, director del Consorcio Europeo de Investigación Política (ECPR, por sus siglas en inglés)- comenta que el líder populista desestima los sistemas democráticos “complicados”, que generalmente tienen procesos estrictos de claridad y verificación, y en su lugar prefiere los mecanismos de democracia “directa” como por ejemplo las consultas o referendos. Dada la suspicacia de la gente sobre el régimen establecido se favorece la llegada de un líder “poderoso” al que le resulta muy tentador actuar de manera autoritaria. Sicológica y sociológicamente la incertidumbre de la mujer y del hombre de hoy, que no tienen claro ni siquiera qué es ella o qué es él, diluye la certeza sobre uno mismo y los (nos) empuja a probar el populismo. Quizás la autodefinición del líder populista venezolano, Hugo Chávez, lo dice todo: “Yo no soy un individuo: Soy el pueblo”, y una vez sembrado esto, el líder populista se hace infalible y el populismo indispensable. El populismo es mucho más que simple demagogia.

Médico cardiólogo por la UNAM.

Maestría en Bioética.

jesus.canale@gmail.com