Ponchado sin tirarle

Quizá fue novatez o falta de oficio o desinterés o una mezcla de todo. El punto es que en Sonora hubo un evento deportivo de alcance mundial y fue completamente desaprovechado. El Mundial de Beisbol Sub23 pasó sin pena ni gloria. Ni los sonorenses lo disfrutamos (por falta de información y ruido en las calles) ni el Estado se proyectó a nivel nacional o internacional. De hecho, “la nota” fue que seis cubanos desertaron. Lamentable.

Uno de los problemas fue que no hubo estrategia de comunicación y eso es responsabilidad directa del recién estrenado Gobierno estatal. No, Sonora no se iba a proyectar a niveles insospechados o se generaría una derrama económica impresionante, pero en estos tiempos de crisis todo abona. Lo peor es que ni siquiera las familias sonorenses tuvieron la motivación para convivir en los juegos. Y eso que en la final jugó el equipo de México.

Estos eventos representan grandes oportunidades para quien obtiene la sede. Los comerciantes de esas ciudades pueden tener ingresos extra, pero eso nomás no lo hubo. Personas, como hay miles en estos tiempos, que viven momentos complicados en lo económico, perdieron la oportunidad de hacer algún negocio en los alrededores de los estadios.

Los niños y jóvenes habrían visto un evento deportivo de alto nivel. Lamentable que el torneo haya pasado sin pena ni gloria, la comunicación se limitó a algunos tuits oficiales, felicitando a los equipos y diciendo que todo estuvo muuuy bonito. No podían faltar las demagógicas fotos de autoridades en la inauguración y clausura (se nota el cambio, jaja), con su slogan #TierraDeOportunidades. ¿Neta?

Les quedó grande el saco y eso debe ser experiencia. La Codeson, que ahora encabeza Erubiel Durazo, estuvo paralizada, simplemente no salió a promover en medios. No hubo tour de medios con los equipos o eventos especiales en diferentes puntos de las ciudades sede. El rol de juegos muy extraño, sobre todo el día de la final. No había quien diera información oficial de los juegos, de las figuras destacadas en los equipos. El Estado le echaba la pelotita a la Codeson, la Codeson a la Conade y, así, era el cuento de nunca acabar. En resumen: Nada de nada.

Y eso que es “el deporte del sexenio”, el favorito de quien vive en Palacio Nacional y en el que se hizo famoso el mismo Erubiel. No era un asunto de recursos económicos, sino de creatividad, de ideas diferentes, novedosas. Seguramente el informe interno (válido para el Primer Informe) dirá que fue un “éxito apoteósico”. En el mundo real y en la percepción, fue un rotundo fracaso de todos los involucrados: Codeson y quienes manejan (es un decir) la comunicación oficial del Estado. Qué pena. ¡Strike Three!

Una prueba más

Los “Pandora Papers” son una prueba más para el desgastado discurso del combate a la corrupción. En ellos se exhiben los manejos corruptos de dinero de varios personajes de la política, pero el foco está en los nombres de Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de la SCT, quien ya fue exonerado por AMLO en su mañanera de ayer lunes. ¿Esperaban algo diferente? Pero también aparece Julio Scherer Ibarra, quien acaba de dejar el gabinete con una carta donde declara su amistad eterna al Presidente, quien respondió algo por el estilo. Otra que fue “balconeada” es doña Julia Abdala, quien es la esposa, pero no es la esposa de Manuel Bartlett.

Las miradas serán dirigidas a Santiago Nieto, el titular de la UIF, que tiene en sus manos la responsabilidad de demostrar que no hay intocables aunque sean de Morena (jajajajajajaja).

A propósito del Presidente. Qué mal se escuchó ayer al amenazar a los legisladores que voten en contra de su Reforma Energética con que los va a exhibir en la Mañanera. No tiene porqué amenazar a integrantes de otro Poder. Así ve él el respeto y la libertad.

Otra del mismo personaje. Resulta que Lily Téllez, tuiteó: “El violador serial de la Constitución: El señor presidente López Obrador vendrá al Senado la próxima semana; es preciso hacerle frente”. AMLO iba a ir a la entrega de la presea Belisario Domínguez. Aprovechando el tuit, dijo que la senadora sonorense estaba convocando a que se le falte al respeto y, como debe cuidar la investidura presidencial (ajá, ahora sí), no iría. A saludar a los Guzmán de Sinaloa sí puede ir. Tampoco descuida su investidura cuando pone al dictador cubano a su lado. OMG.