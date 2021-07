Políticos sin rumbo

El próximo domingo será la famosa consulta convocada por AMLO para que los mexicanos respondamos una pregunta digna de Cantinflas, que no lleva a nada, pero en la que quiere reconstruirse. No hay motivos para que vayamos a esa urna porque se trata de una farsa.

En primer lugar, la aplicación de la Ley no debería ser parte de un juicio popular. Y, en segundo, que expliquen esa pregunta de la Suprema Corte: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?. Tiene sus defensores de oficio. El Presidente (quien no va a votar, porque no le gusta la venganza, jaja) está en otro asunto para desviar la atención de los temas relevantes. ¿Castigo a los corruptos? Por supuesto, pero eso no debe preguntarlo al pueblo, es su obligación. No necesita gastar 550 millones de pesos, cuando sin problema alguno puede integrar expedientes contra Echeverría (aunque no quiera meterlo a la lista), Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, Bartlett, Ebrard, Sheinbaum (Línea 12), Irma Eréndira, Ackerman, Salgado Macedonio y los hermanos Pío y Martinazo López Obrador.

De otros temas debería hablar ahora, por ejemplo

1.- ¿Qué se va a hacer con el crimen que sigue subiendo día a día? Esta semana asesinaron un periodista más (para ellos sólo es una estadística), el sonorense Ricardo López. Un hombre trabajador, comprometido con su profesión, pero el Presidente no va más allá de las condolencias. Sonora tiene seis municipios entre los 50 más violentos del País, según datos ofrecidos por la Semar en una mañanera. No, ese tema no está en la agenda del Gobernador electo, Alfonso Durazo (en un tuit dijo que espera que le informen la situación a través de su equipo de transición. ¿En serio no lo sabe?), y mucho menos en la de Claudia Pavlovich, que hace tiempo bajó los brazos. Nunca quiso ajustar a su equipo, mantuvo a un secretario de Seguridad inoperante y los sonorenses hemos pagado las consecuencias. No ha pasado de su gastado discurso: Como madre me siento Los sonorenses necesitábamos una líder con estrategia, no una mamá en Palacio de Gobierno. Y hace tiempo lo venimos diciendo en este espacio. En este momento, Magdalena está a la deriva. Sus habitantes vulnerables y la autoridad quién sabe en dónde anda.

2.- Pasan las horas, días semanas y ni el Gobierno federal o el estatal nos dan detalles de las personas ya vacunadas que han fallecido víctimas del Covid. Una pena que la Secretaría de Salud no sea clara. Durante la pandemia lo han hecho excelente, comunicación de primera, decisiones bien tomadas. Y al final callan, quizá por orden desde Palacio Nacional. Pero con la vida de los sonorenses no se debe jugar y tenemos derecho a conocer los detalles de estos casos. Seguimos esperando. Cuántos, cómo, cuándo los vacunaron, qué vacuna o vacunas fueron, el perfil de las víctimas. Por lo menos que repartan detentes o que don AMLO nos llene con su fuerza moral. ¡Vaya irresponsabilidad por todos lados!

Lamentable

Bien dicen que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Paola Espinoza es una clavadista tan exitosa que ya hasta fue abanderada mexicana en Juegos Olímpicos. Pero este año no clasificó y se lanzó con todo en contra de Ana Guevara, como si la directora de la Conade tuviera algo que ver. La realidad es que Paola fue superada por la pareja de Carolina Mendoza y Dolores Hernández, quienes finalmente quedaron en cuatro lugar en los tres metros sincronizados, una posición que México jamás había logrado. Paola ha protestado en todos lados. Su reacción fue patética: Hoy era mi turno en Tokio 2020, no hubo medalla para México, lamento que no nos hayan dejado pelear el podio junto a Melany Hernández como dueñas de la plaza 3M sincro, medallistas mundiales y estar entre esas ocho parejas mundiales, les dimos el diploma olímpico. Era tan viable. Que postura tan triste. Paola ya fue a cuatro Olimpiadas, tiene 35 años. Dolores Hernández y Carolina Mendoza tienen 24,se ganaron el puesto sobre el trampolín y su actuación en Tokio fue excelente. El paso a la siguiente generación debería ser con estilo.