Pierde AMLO; pierde Durazo

Como en toda contienda política, hubo ganadores y perdedores. Podrá decir lo que se le ocurra, seguirá arremetiendo contra el INE (uno de los ganadores de la jornada) y mostrará los números que desee, pero el gran derrotado fue Andrés Manuel López Obrador.

¿Por qué? Aquí van algunos razonamientos:

1.- Fue un capricho, quería mostrarse sólido. Que los “enemigos de la Nación” (todos los que no le festejamos sus dislates) supieran que era poderoso y con el pueblo de su lado. La realidad es que los más de 31 millones que lo llevaron a la Presidencia, se redujeron a 15.5, que el domingo fueron a decirle que querían que siguiera.

2.- Lo derrotó el pueblo serio, analítico, que decidió no acudir. Un 82% de mexicanos (a favor o en contra de él) mandaron un fuerte mensaje con las #UrnasVacías. Difícilmente lo va a aceptar hacia afuera, pero en sus análisis internos lo debe ver y entender.

3.- Se excedió contra el INE y ahora lanza a los jefes de su partido y a “sus” gobernadores a tratar de acabar con esa institución. No será fácil porque habrá muchos defensores de esa autoridad electoral que tanto nos costó a los mexicanos.

4.- Perdió credibilidad y tomó dos pésimas decisiones el pasado domingo. Una, no tenía porqué ir a votar por la sencilla razón de que él era el personaje a ser evaluado. Dos, porque ya estando ahí salió con que su voto era por “Viva Zapata”. ¿Pueden creer que se decantó por un personaje que ya no vive? Recordé a Echeverría votando por Juárez o al Jolopo por el Hombre Araña. Volvió a salirle ese priista que lo sigue dominando y tanto daño le hace.

5.- Con este capricho le está dando mucha información a sus opositores. Ahora saben cuántos “votos duros” tiene, dónde están, quiénes son y hasta podrían investigar cada distrito del País para saber qué los mueve.

6.- Otro gran perdedor fue Morena. El partido en el poder, hacia el que ya no existe la “sana distancia”, extravió las formas. Fueron burdos en su accionar. Mario Delgado violando la Ley el mismo domingo con su descarado acarreo; “sus” gobernadores en la cruzada para llevarle votos; Adán Augusto usando aviones de la Guardia Nacional para hacer proselitismo sin el menor pudor y, ayer, llamando a los gobernadores de Morena a una reunión de análisis. Ya decidió que es un secretario de Gobernación para el partido, no para todos los mexicanos.

7.- And last but not least (dirían los gringos), Alfonso Durazo. No le importó convertirse en aplaudidor de AMLO, al que ve como su jefe por encima de los sonorenses. Mandó a su hijo a promover la consulta y terminó siendo uno de los dos estados morenistas con menos votantes en el País (casi empatado con Baja California). Organizó un acarreo monumental (¿con cargo al erario?) para una marcha insulsa. Descuidó el Estado, que sigue bajo el control de los criminales, para dedicarse a esta encomienda. Su “fuerza” se suponía estaba en Hermosillo y resulta que entre Navojoa, Cajeme y Guaymas duplicaron el número de votos de la capital. 159 mil contra 78 mil 891. Pero eso no es todo. O su elección fue “rara” o, de plano, su base de votantes ya lo abandonó. Hace menos de un año, Durazo “logró” 496 mil 651 votos y el pasado domingo solamente recaudó 285 mil 60 en todo el Estado. Un déficit de 211 mil. Mmmmh, ¿alguien podrá explicarlo? Es más, los votos para Ernesto Gándara hace un año fueron 339 mil 139… 54 mil por encima de los que tuvo el Peje el domingo.

Y ya que andamos con el tema de Durazo, ahora debemos esperar el momento en que solicite (ordene) al Congreso, que él controla, que programe una consulta de revocación de mandato para su administración a finales del 2024 o principios del 2025. Sus acciones y discursos revelan que le fascinó esto de las consultas ciudadanas para evaluar gobernantes, así que debe poner el ejemplo.

Colofón

Ganó el INE que surge fortalecido por su gran capacidad y seriedad para sacar adelante estos procesos. Le cortaron el presupuesto y aun así lo hizo sin errores. Ganamos los mexicanos porque le mandamos un mensaje muy fuerte al Presidente: Váyase en la fecha que le toca, pero póngase a trabajar en serio. No lo va a hacer, porque no sabe cómo, pero el mensaje ahí lo tiene y es estruendoso. #UrnasVacías.

Martín Holguín