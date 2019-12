Hay suficiente para todos, pero no hay suficiente para una sola persona egoísta.

Universia es una fuente en línea de contribuciones de universidades latinoamericanas. Ahí apareció un escrito muy interesante sobre las que llaman ellospersonas tóxicas. Son personas egoístas. El escrito me interesó mucho, y quiero comunicarles las características principales de estas personas, y también algunos comentarios personales.

La palabra tóxico significa “que contiene veneno o produce envenenamiento” (del latín toxicum, veneno; y éste del griego toxikón, veneno para emponzoñar flechas).

Características de las personas tóxicas.

1. No paran de quejarse.

La gente tóxica es una gran queja constante; se quejan de todo. Se encargan de hacerles saber su disgusto a todos los que están a su alrededor.

2. Se comparan con los demás todo el tiempo.

Pueden llegar a ser muy pesados con sus comparaciones. Se sienten unos desgraciados y vierten su negatividad por todos los rincones. Se revuelcan en su miseria.

3. Sin filtro verbal.

Abren la boca sin pararse a reflexionar sobre lo que van a decir. Se escudan en la “sinceridad absoluta” para lanzar ofensas hacia otros, más afortunados que ellos.

4. Se rinden antes de empezar.

Como creen que todo está mal de origen, nunca se esforzarán por emprender un proyecto nuevo. El pesimismo les ahoga hasta el punto de ni siquiera intentarlo, por el tremendo miedo que le tienen al fracaso.

5. Creen que todos están en su contra.

El victimismo les impide la responsabilidad de las situaciones. Bajo su punto de vista, existe una conspiración contra ellos y, por tanto, los demás son los culpables de todas sus desgracias.

6. Todos son problemas sin solución.

Encontrar soluciones es tan improbable como ver un unicornio cruzando la calle. Enumeran sin titubear todos los inconvenientes que detectan en su vida.

7. No admiten consejos.

Nunca aceptarán un consejo. La soberbia y arrogancia que tienen les impedirá valorar la posibilidad de no tener la razón y de agarrar las riendas de su vida.

8. Quitan más de lo que dan.

Estás personas siempre terminan absorbiendo todo lo que pueden y rara vez procuran entregar algo de valor a los demás. Al final las cuentas siempre salen a su favor.

¿Cómo actuar frente a una persona tóxica?

Hay que huir de la gente tóxica. Alejarse es la mejor opción, pero no siempre contamos con esa posibilidad. Su negatividad radical es comparable a una bacteria que se transmite por el aire; por eso puede suceder que alguien muy cercano esté “infectado”.

Si no puedes cortar de raíz con esa persona, lo mejor es que por lo menos te distancies. No tiene que ser de forma permanente, pero sí hasta que recupere la visión objetiva de las cosas. Trata de hacerle comprender que está atrapada en una dinámica destructiva, no sólo para sí, sino también para los demás.

Comentarios personales

Estas son de esas personas egoístas que no aceptan su propia realidad y que, por lo mismo, no procuran ni buscan solución a sus problemas. La experiencia nos ha enseñado que la receta anterior, de hacerles comprender que están atrapadas en una dinámica destructiva, no suele ser efectiva.

Se trata de personas semejantes a los alcohólicos, los comelones, los jugadores y otros que suelen recuperarse en los llamados grupos anónimos: Alcohólicos Anónimos (AA), Neuróticos Anónimos (NA) y otros. A quienes más se asemejan estas personas es a los Neuróticos Anónimos.

Quien mejor puede ayudar a un alcohólico es otro alcohólico ya recuperado en AA; y a un neurótico, otro neurótico ya recuperado en NA. Los neuróticos recuperados en NA son quienes mejor podrían ayudar a las llamadas personas tóxicas.

De manera preventiva lo mejor es ayudar a los niños en sus primeros seis años conforme al método de Glenn Doman y Janet Doman, y su Instituto Para la Realización del Potencial Humano. Hoy está considerado como la máxima autoridad mundial en este campo.

Tienen dos libros clave: “Cómo enseñar a leer a su bebé” y “Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé”. Claro que tienen muchos otros libros.

Carlos A. Dumois es presidente y socio fundador de Cedem.

c_dumois@cedem.com.mx

http://www.cedem.com.mx

* “Dueñez®”es una marca registrada por Carlos A. Dumois.