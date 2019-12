Personajes de 2019

En 2018, las personas físicas o morales que destacaron, para bien o para mal, fueron: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Enrique Peña, la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia, el T-MEC, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, Joaquín "El Chapo" Guzmán, Elba Esther Gordillo, Yalitza Aparicio, Donald Trump, Jared Kushner, Vladimir Putin, Facebook, Luka Modrić y la Selección Francesa de Futbol. Presento, ahora, la lista de los personajes que destacaron en este 2019 que está terminando:

López Obrador: Cualquier comentario sale sobrando del omnipresente presidente de México.

Marcelo Ebrard: A pesar que AMLO es, por mucho, la presencia dominante de la política mexicana, el canciller demostró ser su colaborador más eficaz. En no pocas ocasiones, tuvo que sacarle las castañas al fuego al Presidente. En particular, logró un acuerdo migratorio con Estados Unidos que permitió que Donald Trump no impusiera aranceles a las exportaciones mexicanas y fue, junto con el subsecretario Seade, toral para que se firmaran las adiciones al T-MEC que permitirán la aprobación del nuevo tratado comercial en el Congreso estadounidense.

Movimiento feminista mexicano: Salieron a las calles a protestar con toda la razón por el machismo persistente en el País. Son la vanguardia para crear una nueva forma de relaciones entre hombres y mujeres, de mayor respeto, donde no quepa la violencia de género.

Guardia Nacional: El nuevo cuerpo policiaco al que le está apostando el Gobierno de AMLO la solución de la inseguridad en el País. Este año se aprobó toda la legislación que la sustenta y comenzó a formarse a partir de la unión de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval.

CNTE: Regresó, con fuerza, la coordinadora de maestros disidentes y lograron que el Gobierno echara para atrás la reforma educativa de Peña Nieto.

Pemex: El eslabón débil del Gobierno de AMLO. La empresa petrolera más endeudada del mundo con una producción de crudo a la baja. Degradaron la calificación de su deuda. Está por verse si la administración actual podrá darle la vuelta y rescatarla.

Carlos Romero Deschamps: Finalmente cayó el líder sindical petrolero. Falta ver si lo perseguirán judicialmente por la enorme fortuna que amasó como un modesto trabajador de Pemex.

Manuel Bartlett: Sigue como director de la CFE. Sin embargo, sobre él pende la duda de cómo acumuló tal cantidad de propiedades siendo funcionario público toda su vida. Primer ícono de la corrupción de la llamada Cuarta Transformación.

Enrique Krauze: Injustamente atacado desde lo más alto del poder en México por su compromiso irrenunciable con la democracia liberal.

Armando Vega: Su carta donde explica por qué se suicidó desató un debate muy importante en torno a las acusaciones anónimas de acoso sexual en las redes sociales.

Carlos Urzúa: Con dignidad y congruencia, el secretario de Hacienda renunció por sus diferencias con el presidente López Obrador.

Rosario Robles: Valiente, pero ingenua, se presentó a defenderse de los cargos que le imputaban. La arrestaron y sigue en la cárcel a pesar que, por ley, debería estar defendiéndose fuera de esta. Confió en la justicia mexicana: Craso error.

Familia Le Barón: Les asesinaron a tres mujeres y seis niños. Una de las más crueles y viles masacres de la historia reciente de este país. Ejemplo de la barbaridad a la que ha llegado la violencia en México.

Ovidio Guzmán: Arrestado y liberado el mismo día por un comando del Ejército debido a la movilización del cártel de Sinaloa que asaltó y tomó la ciudad de Culiacán. Hoy, el hijo del "Chapo" Guzmán sigue libre.

Genaro García Luna: Ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, consentido de las autoridades estadounidenses en su momento, extrañamente fue detenido en ese país que tanto lo apapachó.

Donald Trump: Como AMLO, Presidente omnipresente en los medios y la opinión pública.

Nancy Pelosi: Políticas valiente y eficaz. Contrapeso toral de la Presidencia en EU. Promotora y operadora del juicio de desafuero a Donald Trump.

Evo Morales: Presidente de buenos resultados pero que no supo retirarse a tiempo y, abusando de su poder, cambió las reglas democráticas de Bolivia, al punto que un golpe militar lo derrocó.

Boris Johnson: Arrasó en las elecciones del Parlamento Británico lo cual le abrió la puerta a que finalmente ocurra la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

