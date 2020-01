"Parasite" da la campanada en los premios del Sindicato de Actores

El fenómeno surcoreano de "Parasite" continuó hoy con su sorprendente y exitoso recorrido y dio la campanada en los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG, en inglés) al ganar en la categoría reina de mejor elenco de una película.

"Parasite" se impuso por el premio más codiciado de la noche a nominadas de la talla de "Bombshell", "The Irishman", "Jojo Rabbit" y "Once Upon a Time...in Hollywood".

"Muchas gracias. Es un gran honor. Pese al título 'Parasite', esta historia es sobre coexistir y sobre cómo podemos vivir todos juntos", aseguró sobre el escenario el actor Song Kang-ho.

El intérprete se mostró muy emocionado de recibir este galardón junto al resto del elenco de "Parasite" ante tantas estrellas de Hollywood.

"Nunca olvidaré esta hermosa noche", afirmó.

"Parasite", del cineasta Bong Joon-ho, se convirtió así en la primera película en un idioma diferente al inglés en anotarse el máximo premio de los SAG.

Esta comedia negra que reflexiona sobre la desigualdad y los efectos nocivos del capitalismo ha pasado como un ciclón por las pantallas de todo el mundo y cuenta con seis nominaciones para los Óscar, incluidas las candidaturas a mejor película y mejor dirección.

Al margen del hito de "Parasite", la 26 edición de los SAG, que se celebró en el Shrine Auditorium de Los Ángeles (EE.UU.), sirvió para certificar que Joaquin Phoenix por "Joker" y Renée Zellweger con "Judy" son los máximos aspirantes a los Óscar a mejor actor y mejor actriz, respectivamente.

Y salieron, asimismo, muy reforzados en la carrera al Óscar los también ganadores hoy Laura Dern ("Marriage Story") y Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood"), que se coronaron en las categorías de intérpretes de reparto.

Phoenix, que elogió sin reservas a compañeros nominados hoy como Leonardo DiCaprio o Christian Bale, se acordó sobre el escenario de otro gran artista que interpretó al Joker antes que él.

"Estoy aquí gracias a mi actor favorito, Heath Ledger", aseguró.

Por su parte, Zellweger rindió homenaje a sus "extraordinarias hermanas" que eran candidatas a mejor actriz y dijo que interpretar a Judy Garland ha sido "una de las más grandes bendiciones" de su vida.

"Judy Garland, cincuenta años después (murió en 1969), tu comunidad está pensando en ti. Esto va para ti", señaló.

Laura Dern también confirmó su favoritismo a los Óscar y, antes de subir al escenario, pudo celebrarlo hoy dando un abrazo a su padre, Bruce Dern, presente en la gala por su papel en "Once Upon a Time... in Hollywood".

"Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder", dijo un muy inspirado y chistoso Brad Pitt al recoger su estatuilla.

Siguiendo con las risas, el actor dio las gracias por el galardón a "los pies" de compañeras de "Once Upon a Time... in Hollywood" como Margot Robbie o Margaret Qualley, una broma sobre el especial fetiche que tiene Quentin Tarantino con esa parte del cuerpo humano.

A Pitt se le pudo ver celebrando su premio entre bastidores junto a su exmujer Jennifer Aniston, otra de las grandes triunfadoras de la noche al conseguir el reconocimiento a la mejor actriz dramática en televisión por "The Morning Show".

Las imágenes de Pitt y Aniston juntos fueron de lo más comentado de los SAG en las redes sociales.

Peter Dinklage venció como mejor actor dramático de una serie con "Game of Thrones", y "The Crown" obtuvo el premio al mejor elenco de un drama televisivo.

"The Marvelous Mrs. Maisel" fue la ganadora entre las comedias de la pequeña pantalla al llevarse los premios al mejor reparto y al mejor actor cómico para Tony Shalhoub.

Y Phoebe Waller-Bridge, aclamada por "Fleabag", se hizo con el galardón a la mejor actriz cómica.

En cuanto a las series limitadas o películas televisivas, "Fosse/Verdon" hizo doblete con Michelle Williams y Sam Rockwell como mejor actriz y mejor actor, respectivamente.

Finalmente, Robert de Niro obtuvo un reconocimiento honorífico por su deslumbrante carrera.