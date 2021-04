Para dormir bien…

1) Para saber

Hace años, cuando el Papa era Pío XII, lo visitó un obispo africano, monseñor Chichester, de Salisbury. Al despedirse el obispo le preguntó al Papa: “Su Santidad, ¿duerme bien por las noches?” El Papa con un gesto de asombro le contestó: “Pues sí, duermo bien. Pero… ¿por qué me lo pregunta?” El obispo respondió: “Mire, Santo Padre, cuando era pequeño teníamos una mujer en casa que cuidaba de nosotros. Al meternos en la cama nos decía que rezáramos una Avemaría “por el Papa de Roma, para que pueda dormir tranquilo a pesar de sus muchas preocupaciones”. Desde entonces rezo siempre esa Avemaría. Y la verdad, sentía curiosidad por ver si daba frutos”.

Ahora el papa Francisco se refirió a la importancia de la oración vocal. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. Jesús mismo enseña el Padrenuestro (cfr. n. 2701). Las oraciones vocales se refieren a las que ya han sido fijadas por la Iglesia y podemos repetir. Mas no sin saber qué significa, sino como quien aprendió una bella poesía o una canción agradable y la repite gustoso muchas veces. Así, la oración se convierte en palabra, canto, poesía…, que dirigimos a Dios o a la Virgen, dice el Papa.

2) Para pensar

A principios de año, se hizo viral en redes sociales la imagen de un rosario gigante proyectada sobre la fachada de un edificio de 20 pisos conocido como Wall Centreubicado cerca del Hospital de San Pablo en Vancouver, Canadá. La imagen no sólo sorprendió al público, sino que sirvió de consuelo a la madre de un moribundo que se encontraba en ese hospital.

La mujer y su hija acompañaban al moribundo cuando vieron desde la ventana del hospital la enorme imagen del Santo Rosario proyectada en todo el edificio. Conmovió hasta las lágrimas a la madre y le llevó consuelo y esperanza a su hijo y a toda la familia.

La Arquidiócesis de Vancouver publicó la fotografía el 15 de enero, y generó comentarios de exaltaciones a la Virgen María, apoyo y oraciones por la familia. El padre Lynn, amigo de la familia, explicó que se trataría de un fenómeno natural causado por la reflexión de la luz, pero que Dios se manifiesta de diversas formas y esa imagen sirvió de señal y consuelo.

3) Para vivir

Podemos recordar que de niños aprendimos a rezar con las oraciones vocales. Pero no podemos caer en la soberbia de despreciar la oración vocal pensando que es cosa de niños. También es para adultos. Es la oración de los sencillos dice el Papa, la más segura y siempre es posible ejercerla, incluso cuando no se nos ocurre nada. Es como un ancla en que uno puede aferrarse a ella. Muchos santos han hecho tratados teológicos sobre esas oraciones.

El Papa nos invita a tener la humildad de ciertos ancianos que, en la iglesia, quizá porque su oído ya no está bien, recitan a media voz las oraciones que aprendieron de niños. Es un testimonio de su fidelidad practicada durante toda la vida y a menudo son grandes intercesores. Esas oraciones nos llevan de la mano hacia la experiencia de Dios. Jesús no nos ha dejado en la niebla, nos ha dicho: “Cuando recéis, decid así!”. Y enseñó el Padre Nuestro (cfr. Mt 6,9). Que no falten nunca en nuestro día esas oraciones.

José Martínez Colín es sacerdote, ingeniero (UNAM) y doctor en Filosofía (Universidad de Navarra).(articulosdog@gmail.com)